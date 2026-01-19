Reproducción asistida del Chuvi aumenta su actividad en un 4% en los dos primeros años del nuevo plan gallego

Para atender la creciente demanda de servicios de reproducción asistida entre la población gallega y apoyar por esta vía el incremento de la natalidad, la Xunta aprobó la ampliación de la cartera de servicios en este ámbito. Sin embargo, las instalaciones de la unidad en el Complejo Hospitalario Universitario ya llevaba años con problemas de espacio para poder absorber la demanda existente. Dos años después del arranque del nuevo plan gallego y tras encajar nuevo equipamiento y más personal en las limitadas dependencias del Centro Integral de Salud Taboada Leal, ha logrado incrementar su actividad en un 3,9%.

En el año 2024, las tres unidades de referencia en reproducción asistida del Sergas debían ampliar su cartera con la congelación de óvulos de por indicación médica sin ningún tipo de espera y permitir que personas que dispusieran de ovocitos o embriones conservados en el Sergas pudieran usarlos para tratar de tener un segundo hijo. En 2025 se aumentó la edad de acceso hasta los 41 años (40+364 días). También se permite buscar un segundo hijo con técnicas básicas (inseminación artificial) a Personas con esterilidad secundaria.

En estos dos años, la actividad en la unidad de Vigo se ha incrementado un 3,9%, pasando de los 19.345 actos a los 20.110, según datos del Sergas. Las áreas de mayor crecimiento son las consultas de enfermedad (un 14,5%), las ecografías (un 11,3%) y las técnicas de reproducción asistida (un 5,7%).

Congelación de óvulos de mujeres sanas

Este año debe hacer frente al incremento de la edad de acceso hasta los 42 (41+364 días) y el inicio de la congelación de óvulos a mujeres sanas. Este primer año, entre 34 y 35 años, pero debe ser desde los 30 en 2028. Entonces, también se deberán aceptar mujeres hasta los 45 años para técnicas de reproducción.

Para poder hacerle frente, es fundamental el traslado al Hospital Meixoeiro, prometido desde hace años, pero que cuya redacción del proyecto no se licitó hasta verano de 2025 y, aún encima, quedó desierto. Pese a la urgencia de la obra, la Consellería de Sanidade tardó tres meses en volver a licitarlo, por 19.000 euros más (hasta los 257.468 euros). Está en fase de presentación de ofertas. Si se adjudica, para redactar los proyectos cuentan con 3 meses y medio; luego se deberán licitar las obras y, más tarde, ejecutarlas. Es decir, aún está lejos la mudanza de la única unidad con actividad hospitalaria (con consultas, laboratorio, quirófanos y reanimación) que se ha quedado fuera del Cunqueiro y el Meixoeiro.

Pese a esta situación, la Dirección del Área Sanitaria de Vigo asegura que se están «logrando los objetivos anuales del cronograma previsto». Explica que, el año pasado, se duplicó el número de especialistas en Ginecología hasta 4 y aumentaron en dos las técnicas de laboratorio y en un profesional el área administrativa.

Ampliación de plantilla

Este año se incorporará un quinto especialista de Ginecología, tres facultativos con experiencia embrionaria, dos profesionales de Enfermería, un técnico de laboratorio y su primer psicólogo.

Para acogerlos, explican que se hizo una modificación y reestructuración de las áreas de trabajo, de consulta y laboratorio. No facilitan datos de espera, pero aseguran que la unidad está dando respuesta en tiempo a las mujeres. Así es que renuncian a la apertura de la unidad en horario de tarde, una medida que sopesaban ante el retraso de la mudanza al Meixoeiro.

Aseguran que «si la estructura y el modelo organizativo actual no permitiese atender el incremento de actividad, se valoraría también realizar actividad en jornada de tarde».

Recuerdan que la implantación del plan es «gradual» hasta 2028.