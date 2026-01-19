«Para un artista, la manera de ser internacional es ser cada día más nacional»

En 1997 el fenómeno Buena Vista Social Club volvió a situar la música cubana en la escena internacional, despertando un interés global por el son y los músicos que durante décadas habían mantenido viva la tradición de su país.

Este 25 de enero los ritmos cubanos aterrizarán en el Auditorio mar de Vigo de la mano del grupo Estrellas de Buena Vista y Más, heredero de aquella época. El conjunto, liderado por el tresista Pancho Amat, está conformado por miembros originales y nuevas generaciones que buscan transmitir las raíces más profundas de la música de la isla.

—Usted es uno de los mayores referentes del tres cubano. ¿Qué le atrajo de este instrumento?

Me inicié por curiosidad. Un día el director de mi escuela llamó a mi padre para tener una reunión, pensaba que sería por un castigo, pero él le dijo que lo que sucedía es que «al niño le gusta la música». Siempre que podía, salía antes de clase para ir a ver a la profesora de piano. Poco después, mi padre intercambió un saco de carbón por una guitarra. A la guitarra le habían quitado un par de cuerdas, y así fue como llegó el tres a mis manos.

—¿Qué lugar ocupaba el son tradicional en Cuba en ese momento?

Siempre fue un referente. Aunque llegaban influencias externas, la moda es la moda. Era el momento de los Beatles, los jóvenes querían tocar la guitarra eléctrica y hacer rock. Nosotros lo intentamos, pero salió un combo bastante aplatanado y la sonoridad cubana estaba presente en todo. Mis referentes estuvieron ahí, yo me vinculaba con los músicos que tocaban el tres. Suelo decir medio en serio medio en broma que es un instrumento muy democrático, todos los treseros comparten un lenguaje común, pero cada uno imprime su personalidad, su historia y su entorno en el sonido.

—Su estilo es muy ecléctico

Sí, siempre me ha interesado conocer espacios sonoros diferentes. Recibir préstamos de otras músicas para luego también prestar. Así, el instrumento se vuelve universal, puede dialogar con géneros que originalmente no fueron concebidos para él. En Cuba incluso, lo hace crecer, porque hay muchos géneros musicales cubanos. Curiosamente, algunos precisan del tres como centro de gravedad, pero otros no, yo relaciono el tres con esos que no, por ejemplo el danzón. El asunto está precisamente en tomar de todo. Darle contemporaneidad al instrumento, elevarlo culturalmente, pero con sabiduría.

—¿Qué cambió para los músicos del son tras el fenómeno Buena Vista?

Buena Vista despertó interés y orgullo. Los jóvenes se dieron cuenta de que para ser un artista internacional hay que ser cada vez más nacional. Los turistas llegaban buscando el tres, y eso resucitó la música tradicional. Muchos guitarristas que tocaban rock empezaron a aprender el tres y explorar sus posibilidades. Hubo un resurgimiento de toda esa música y muchos grupos empezaron a recorrer el mundo.

—En Estrellas de Buena Vista y más mantienen vivo ese legado

Es una continuidad de todo lo que he hecho en mi vida. Independientemente del formato, ya sea un grupo pequeño, un dúo o un trío, he intentado reverdecer la música que navegó por tantos rumbos en el proyecto Buena Vista. Después del primer disco que ganó el Grammy los músicos siguieron su carrera de forma individual y cada uno se fue a su terreno sonoro. Es posible distinguir la música de Omara Portuondo, Eliades Ochoa y Compay Segundo. Nuestra tarea consiste en dar unidad sonora a todo este material respetando los estilos de cada uno. Cada canción se aborda de forma particular.

—¿Cómo recibe el público europeo este estilo de música, qué espera del concierto en Vigo?

La huella de Buena Vista ha sido grande, ha recorrido mucho Europa y yo te digo que el público lo espera con entusiasmo porque las salas están llenas. Lo que intentamos es llevar la alegría de la música cubana y el aporte del pueblo cubano a la humanidad.