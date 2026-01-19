Los PAC atendieron un 24% más de actividad en Navidad que en la media de 2025
El Sergas cifra en 14.579 las urgencias atendidas en 15 días en los nueve dispositivos del área
El de Pizarro concentró más de una cuarta parte, con 4.064
Resolvieron el 90% de los casos sin derivación al hospital
El Área Sanitaria de Vigo acaba de hacer balance de la actividad en los quince días del periodo navideño (del 23 de diciembre al 6 de enero) en los nueve Puntos de Atención Continuada (PAC) de los que dispone. Estos dispositivos soportaron una carga un 24% mayor que en la media del año.
En total, sus profesionales atendieron 14.579 urgencias, lo que arroja una media diaria de 971 casos (aunque hay que tener en cuenta que fines de semana y festivos abre 24 horas, frente a las 17 de días laborables). Cerraron 2025 en su conjunto con 285.629 atenciones, lo que supone 783 casos por jornada. Así es que en Navidad soportaron 189 pacientes más al día.
Según los datos facilitados por el Sergas, el PAC de Vigo fue el de mayor volumen de urgencias en Navidad, con algo más de una cuarta parte del total (4.064). El día que soportó más carga fue el día de los Santos Inocentes, el domingo 28 de diciembre. De hecho, fue la jornada con mayor saturación de todo el año, con 449 pacientes. El día anterior habían rozado el récord, con 438. El tercero en el podio fue el día de la cabalgata de Reyes, el lunes 5 de enero, con 431 casos.
Críticas
Precisamente, el PAC de Vigo sufrió esperas de casi cinco horas, por ejemplo, el 2 de enero, por la falta de cobertura de vacantes de profesionales
Los siguientes PAC con más carga fueron los de Porriño (1.681), de Ponteareas (1.575), de O Morrazo (1.538) y Val Miñor (1.531).
Alta resolución
El Sergas resalta la alta capacidad resolutiva de Atención Primaria, ya que solo derivaron al hospital el 10.
«Este dato confirma la eficacia, la calidad asistencial y el papel clave de estos dispositivos de proximidad en la sostenibilidad del sistema sanitario», sostiene.
