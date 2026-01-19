Si tienes mascota y buscas piso en alquiler en Vigo... prepara la cartera

Si encontrar una vivienda en alquiler en Vigo que se ajuste al bolsillo es complicado, a los ciudadanos con mascota se les pone prácticamente imposible. En Idealista, el portal digital más utilizado para la búsqueda de un hogar, solo se mostraban hoy a mediodía 15 anuncios de propiedades en alquiler amigables con los animales entre los 335 en total de pisos y casas disponibles en arrendamiento de larga duración: un 4,5%, aproximadamente. En Fotocasa, otra web inmobiliaria de renombre, solo aparecían ocho.

Los precios de los pisos más baratos: en Idealista, 750 euros por dos habitaciones y 40 metros cuadrados al mes en la zona de Fátima, 850 euros por dos habitaciones y 110 metros cuadrados cerca del cruce de Urzáiz con Vía Norte y otros 850 euros por una habitación, 65 metros cuadrados y garaje en Churruca. En Fotocasa, el más asequible se oferta por 900 euros. Son cifras que se alejan de las cantidades exigidas para entrar sin mascota en viviendas de la ciudad en arrendamiento: desde 485 euros.

La búsqueda de un hogar por parte de personas con mascotas a su cargo es cada vez más difícil. Actualmente, solo son casi un 4,5% las viviendas en las que los propietarios permiten el acceso de animales a sus propiedades. Hace un año, eran cerca de un 7%. Esta reducción tiene que ver con la caída de la oferta en general, que, como se extrae de los datos, penaliza a los peludos y demás seres de compañía, los cuales tienen cada vez más protagonismo en la vida de los humanos.

En A Coruña, el panorama es similar al de Vigo: 15 viviendas se anuncian con posibilidad de acceso de mascotas entre 240 en alquiler -la más barata, por 700 euros-. En otras ciudades de tamaño parecido al de la olívica, como Valladolid o L'Hospitalet de Llobregat, se ofertan 22 entre 277 -la más asequible, por 450 euros- y cinco entre 102 -la más asequible, 1.605 euros-, respectivamente.

¿Es legal prohibir la entrada de mascotas?

Informan desde Fotocasa que, «aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no prohíbe la tenencia de animales en el hogar, sí otorga libertad a los propietarios para que elijan si los aceptan o no en su vivienda». «Dicho de otra manera: los caseros pueden prohibir la tenencia de mascotas en su propiedad, pero los inquilinos deben estar de acuerdo al firmar el contrato. Por lo tanto, solo estará prohibido tener perros y gatos en la vivienda si en el contrato de alquiler hay una cláusula que lo especifique; de lo contrario, los inquilinos tendrán pleno derecho de convivir con su mascota, sin poder ser penalizados por ello», razonan.

Añaden que, «si tenemos en casa un perro o un gato y aparece específicamente en el contrato que no podemos hacerlo, estaremos incurriendo en un incumplimiento del contrato de alquiler y, en consecuencia, el propietario tendrá derecho a su resolución, es decir, a echarnos de la vivienda». «En caso de que el contrato no contenga cláusulas sobre mascotas, no habrá problema si vamos a entrar a la vivienda con una mascota o si decidimos, durante el plazo que dure el alquiler, adoptar un perro o un gato», explican desde Fotocasa.

En todo caso, este portal inmobiliario indica que un estudio elaborado por ellos señala que «seis de cada 10 propietarios aceptaría inquilinos con perros o gatos, pero solo un 4% lo publica en el anuncio». Recomienda que, si no hay cláusulas al respecto de las mascotas, es igualmente «esencial revisar el contrato y, además, avisar al casero con antelación para que esté al corriente de que viviremos con una en la vivienda».