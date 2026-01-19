Luz verde ambiental de la Xunta al área comercial de Recaré

Tras ya dos décadas desde que el proyecto del área comercial de Recaré, prevista en Bembrive, iniciase su tramitación, parece ser que ahora toma definitivamente el impulso necesario para convertirse en una realidad. Después de que la Gerencia de Urbanismo de Vigo desbloquease el ámbito y tras la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), la Consellería de Medio Ambiente ha emitido un informe ambiental favorable al conocido como Plan especial de reforma interior del ámbito SUNC-810 Recaré-Ferreiras al entender que no tiene efectos adversos significativos. Sin embargo, conmina a Cecosa, sociedad vinculada al grupo Eroski y que es la promotora del proyecto, a cumplir dos condiciones.

La primera de ellas es la necesidad mejorar la integración paisajística de las actuaciones previstas en entorno y minimizar el impacto visual de las nuevas edificaciones. Para ello, se recomienda habilitar barreras vegetales con plantaciones de árboles en las zonas de transición entre las áraes comerciales y los usos residenciales de vivienda unifamiliar. En el proyecto, las mayores reservas de suelo destinadas a zonas verdes se ubican a lo largo del perímetro oeste, cubriendo una zona que linda con la autovía A-55. Hay que recordar que el estudio de evaluación de movilidad elaborado para el desarrollo de este ámbito recoge que habrá un total de 163 plazas de aparcamiento públicas, mientras que el área comercial contará con unas 1.503 plazas privadas.

Hay que tener en cuenta que, tal y como refleja la Xunta en su informe, hasta el momento no se ha hablado nunca «del bienestar de los vecinos afectados, sometidos desde hace cincuenta años a unos niveles de contaminación acústica y de humo difíciles de soportar». Advierte que en el proyecto no se ha establecido una barrera verde y que la situación podría empeorar de forma «dramática».

Es por ello que Medio Ambiente condiciona su visto bueno ambiental a la realización de un estudio de ruido en el que se analicen las emisiones acústicas derivadas del tráfico asociado a la autovía A-55. Partiendo del resultado de dicho análisis se deberán incorporar medidas específicas que permitan minimizar los efectos producidos en el ámbito y dar debido cumplimiento a los objetivos de calidad acústica establecidos en la legislación vigente

El ámbito de Recaré contará con algo más de 70.000 metros cuadrados para uso comercial situados entre la autovía A-55 a su paso por Bembrive y las zonas de Cemeiras, Castiñeiras y Ferreiras, próximos a la zona de Baruxáns. El objetivo es edificar más de 56.000 m2.

Este proyecto contempla al menos un 20% de espacios de zonas verdes, lo que representa un porcentaje superior al exigido por la normativa actual de la Ley del Suelo gallega. La luz verde ambiental por parte de la Xunta de Galicia llega después de que el proyecto se sometiese a exposición pública para la incorporación de alegaciones.

La inversión total destinada a las obras asciende a unos 45 millones de euros, a los que se deben añadir los cerca de 55 millones invertidos hace más de diez años para la adquisición del terreno.

El parque comercial se compondrá de cinco edificios distribuidos en cuatro niveles, con una superficie construida total de aproximadamente 40.000 metros cuadrados. Entre los establecimientos que han mostrado interés en ubicarse allí se encuentran siete marcas destacadas, como Leroy Merlín, Decathlon, MediaMarkt, KFC, Tiendanimal, Conforama y un hipermercado Eroski.

Tal y como informó FARO recientemente, el desarrollo del ámbito contempla la eliminación de dos accesos a la A-55, uno por sentido, en los puntos kilométricos 3,300 en sentido Porriño y 3,600 en dirección Vigo, dos entradas marcadas por la inexistencia de espacio para acelerar y que obligan a incorporarse a los vehículos directamente a los carriles de la autovía. Para reemplazar la pérdida del acceso hacia Porriño, se contempla la creación de uno nuevo 500 metros más adelante, en las proximidades del CEIP Mosteiro, donde ahora solo hay un vial para abandonar la A-55 hacia Bembrive, que sufriría también una importante mejora, al igual que los viales locales del entorno, con la construcción de nuevas rotondas. Las actuaciones, además, cuentan ya con el diseño del futuro túnel de la A-52 desde Mos que conectará con la A-55 en Baruxáns.

Por otro lado, el plan de movilidad contempla actuar también en los enlaces propios hacia la futura zona comercial, con un nuevo carril de salida desde la A-55 en ambos sentidos y la mejora de la carretera actual con la construcción de dos turborrotondas que habilitarán carriles exclusivos para el nuevo complejo, evitando así los cuellos de botella.