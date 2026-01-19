Últimas noticias hoy en directo de Vigo

¿Con qué frecuencia vamos los gallegos al médico de familia?

Los servicios de Urgencias advierten que están al borde del colapso pero el problema nace en el cuello de botella que existe en Atención Primaria, donde al déficit de médicos de familia se suma una demanda creciente de atención sanitaria por parte de la población. Más del 80% de los adultos gallegos (de más de 15 años) acudieron alguna vez al médico de familia en el último año.

