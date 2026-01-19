Continúa el ensayo de la vacuna frente al virus sincitial. ¿Dónde acudir?

Un total de 1.427 personas participaron entre el sábado y el domingo, en el Hospital Álvaro Cunqueiro, en el ensayo clínico de una de las vacunas frente al virus respiratorio sincitial (VRS). Son el 0,28% del medio millón de convocados y se suman a los otros 1.770 que lo habían hecho en previas convocatorias (principalmente, dirigidas a mayores).

En el conjunto de la comunidad gallega, fueron un total de 10.442 personas las que respondieron este fin de semana y ascienden a 32.600 desde el inicio del estudio.

Por el momento, el grupo más colaborador ha sido el de sexagenarios (13.300 participantes), seguido de los septuagenarios (6.800) y los que están entre 51 y 60 años (5.700).

¿Dónde participar?

Los interesados en participar aún pueden hacerlo. En el área sanitaria de Vigo permanece abierto el punto de vacunación en la zona de docencia de la planta baja del Álvaro Cunqueiro, de lunes a viernes, de 15:30 a 19:30.

También hay habilitados centros de salud que se pueden consultar aquí o en la web sincigal.com