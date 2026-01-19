Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Continúa el ensayo de la vacuna frente al virus sincitial. ¿Dónde acudir?

El Álvaro Cunqueiro reclutó a 1.427 en la jornada extraordinaria del pasado fin de semana

Participantes en el ensayo sincigal, firmando los consentimientos, en el Cunqueiro.

Participantes en el ensayo sincigal, firmando los consentimientos, en el Cunqueiro. / Marta G. Brea

A. B.

Un total de 1.427 personas participaron entre el sábado y el domingo, en el Hospital Álvaro Cunqueiro, en el ensayo clínico de una de las vacunas frente al virus respiratorio sincitial (VRS). Son el 0,28% del medio millón de convocados y se suman a los otros 1.770 que lo habían hecho en previas convocatorias (principalmente, dirigidas a mayores).

En el conjunto de la comunidad gallega, fueron un total de 10.442 personas las que respondieron este fin de semana y ascienden a 32.600 desde el inicio del estudio.

Por el momento, el grupo más colaborador ha sido el de sexagenarios (13.300 participantes), seguido de los septuagenarios (6.800) y los que están entre 51 y 60 años (5.700).

¿Dónde participar?

Los interesados en participar aún pueden hacerlo. En el área sanitaria de Vigo permanece abierto el punto de vacunación en la zona de docencia de la planta baja del Álvaro Cunqueiro, de lunes a viernes, de 15:30 a 19:30.

Noticias relacionadas y más

También hay habilitados centros de salud que se pueden consultar aquí o en la web sincigal.com

