Cocido en Matamá por San Amaro

La primera romería del año se acompaña con un buen cocido. Así lo hicieron los vecinos de Matamá durante los días de celebración de las fiestas de San Amaro.

Desde el pasado jueves y hasta ayer, los vecinos disfrutaron de múltiples y variadas actuaciones musicales para animar esta festividad y en la que destaca especialmente la gran Festa do Cocido, que tuvo lugar ayer en el Torreiro.

La jornada arrancó a las 11.00 horas con la actuación de la charanga «Vai de baile» en la plaza de San Amaro. Le siguió una misa solemne a las 12.30 horas para dar paso a la primera gran fiesta gastronómica del año, y que actúa como antesala a los festejos de la Virgen de las Candelas en la parroquia de Castrelos y, por supuesto, en la gran fiesta de los furanchos, el San Blas de Bembrive.

Al término del mediodía llegó el turno de «Dúo Dinamita» y, como colofón, la actuación de rondallas.