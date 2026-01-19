Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa

El mayor contrato de la historia del Concello de Vigo ya está en marcha. Después de publicar el 30 de diciembre los pliegos el gobierno municipal ya tiene una primera impresión del interés que ha generado la nueva concesión para el transporte urbano en autobús. El nuevo servicio entrará en vigor en «el segundo semestre de 2026» y tiene un valor total de 468 millones de euros.

En el marco de su proceso de licitación se programó para este lunes 19 de enero una visita a las actuales cocheras de Vitrasa en la que los posibles interesados podían comprobar el estado actual de las mismas y valorar el importe de las reformas exigidas para la adjudicación. Entre ellas destaca una inversión de 70 millones de euros para renovación de la flota con 41 vehículos eléctricos y 14 híbridos enchufables, acometiendo además la electrificación total de su sede.

La visita fue anunciada por el Concello a través del Portal de Contratación y se trata de un procedimiento rutinario en este tipo de contratos, como ya ocurrió con el fallido del concierto de Guns N’ Roses en Balaídos o en la reforma de la piscina de Teis. A la misma acudieron tanto técnicos municipales de distintas áreas, el concejal y segundo teniente de alcalde, Javier Pardo o el actual director de Vitrasa, Carlos González Lozano. Según ha podido saber FARO han acudido a la sede de la Estrada de Camposancos representantes de hasta cinco empresas interesadas en la licitación, siendo al menos una de ellas un grupo internacional que podría desembarcar por primera vez en Galicia.

Empresarios visitan Vitrasa por el nuevo contrato del autobús urbano / Marta G. Brea

Condiciones de las instalaciones en Comesaña

El recorrido por las instalaciones incluyó el tren de lavado, las cocheras, taller de reparaciones y punto de reciclaje. La parcela ocupa más de 36.000 metros cuadrados que revertirán en la nueva concesión. Los talleres ocupan 4.250 m² , las oficinas 750 m² que podrían duplicarse y los edificios auxiliares 1.100 m². El resto de la superficie está destinada al aparcamiento de los más de 130 vehículos de los que dispone la compañía en la flota «más joven de toda España», según Abel Caballero.