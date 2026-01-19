Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren CórdobaAcuerdo Interinos EducaciónAngulas PortugalRecaréProtestas flota bajuraCelta-Rayo
instagramlinkedin

«Cariño» desde Vigo para las víctimas del accidente de Córdoba

La corporación municipal guardó un minuto de silencio frente al Concello

Concejales, con el alcalde en el medio, durante el minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Concejales, con el alcalde en el medio, durante el minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Borja Melchor

Vigo

La Praza do Rei acogió esta maána el minuto de silencio convocado por el Concello «en memoria de las víctimas» del accidente entre dos trenes de alta velocidad sucedido el domingo en Adamuz, Córdoba.

El alcalde, Abel Caballero, transmitió el pesar de la ciudad ante esta tragedia y trasladó «su solidaridad y cariño a las familias» de las personas fallecidas, así como el «deseo de recuperación» para aquellas que resultaron heridas.

Noticias relacionadas y más

Participaron concejales de las tres formaciones con representación en el Ayuntamiento: PSOE, PP y BNG.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents