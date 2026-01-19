«Cariño» desde Vigo para las víctimas del accidente de Córdoba

La Praza do Rei acogió esta maána el minuto de silencio convocado por el Concello «en memoria de las víctimas» del accidente entre dos trenes de alta velocidad sucedido el domingo en Adamuz, Córdoba.

El alcalde, Abel Caballero, transmitió el pesar de la ciudad ante esta tragedia y trasladó «su solidaridad y cariño a las familias» de las personas fallecidas, así como el «deseo de recuperación» para aquellas que resultaron heridas.

Participaron concejales de las tres formaciones con representación en el Ayuntamiento: PSOE, PP y BNG.