La «X Solidaria» en Avempo beneficia a 35 personas con esclerosis múltiple

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (AVEMPO) adquirió, en 2025, una nueva camilla eléctrica, un dinanómetro y otros equipos específicos de los que se pudieron beneficiar un total de 35 personas con esclerosis múltiple. La compra se enmarca dentro del programa de rehabilitación fisioterapéutica cofinanciado por la Xunta de Galicia, a través de los fondos del 0,7% del IRPF y gestionado por la Federación Galega de Esclerosis Múltiple (FEGADEM) La aportación económica se recibió gracias a los contribuyentes que marcaron la X Solidaria en su declaración de la renta.

Con los equipos adquiridos, AVEMPO pretenden retrasar el avance de la discapacidad y maximizar la autonomía de los afectados de EM. Precisamente, desde la Asociación se busca cubrir de forma continua los servicios de atención y rehabilitación, ya que son fundamentales para el tratamiento de esta enfermedad crónica.

La Esclerosis Múltiple

Galicia es la comunidad con mayor prevalencia de casos de esclerosis múltiple de todo el país, con 4.500 personas afectadas por esta enfermedad. Los síntomas más habituales de la misma son la fatiga, problemas de visión, hormigueos, entumecimientos, vértigos y mareos, debilidad muscular, espasmos y problemas de equilibrio y coordinación. AVEMPO, que este año cumple 30 años de actividad, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo ayudar, informar y mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familiares. Actualmente, atiende a más de 300 personas con EM y cuenta con más de 500 socios.