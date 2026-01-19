Alumnado del IES Santa Irene de Vigo, autodidacta en Latín por falta de profesores
La jubilación de la única docente y la ausencia de sustitutos deja sin clase a los estudiantes, muchos de ellos preparando Selectividad
«Tienen todo el temario y ejercicios en el Aula Virtual para que no pierdan horas; no es lo ideal pero es una solución», cuenta el director del instituto
Los estudiantes del IES Santa Irene de Vigo son sus propios profesores de Latín. O al menos así lo será sine die tras la jubilación de la profesora de esta materia y la ausencia de sustitutos en las listas de la Consellería de Educación.
4 horas semanales
Desde hace una semana, alumnos de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato (concretamente los de la modalidad de Humanidades) no reciben sus clases, que pueden llegar a las 4 horas semanales, por parte de un o una docente de esta asignatura y deben ser ellos los que preparen la materia a raíz de ejercicios que el centro pone a disposición a través del Aula Virtual. «No es lo ideal pero es la solución que se encontró, las listas de esta especialidad están agotadas; hay que abrirlas y que los docentes se anoten», cuenta Javier Folgoso, director del instituto de Plaza América.
Sus palabras suscriben el gran problema que rodea a las especialidades de Latín y también Griego: la falta de profesores. Ya el año pasado, la Consellería de Educación tuvo que abrir bolsas extraordinarias para cubrir bajas en estas especialidades al no haber profesores sustitutos ni interinos en las listas. Y hoy mismo, la propia Xunta abrió nuevas listas para la incorporación de profesorado
Declive de las humanidades
Bien es cierto que, hace años, el auge de asignaturas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en sus siglas en inglés) condicionó un declive las Humanidades, esta tendencia parece ahora reforzarse con la falta de docentes para impartir estas lenguas clásicas Así lo reflejan los datos de los profesores sustitutos que están libres para cubrir bajas por enfermedad, matrimonio, paternidad o maternidad, excedencias para planes de formación, etc. Actualmente, Latín no cuenta con sustituto alguno en listas al igual que Griego.
Desde el IES Santa Irene conocían esta problemática y quisieron poner remedio antes de dejar a los estudiantes «colgados». Así, durante el primer trimestre de curso donde sí tuvieron profesora, al menos la veintena de estudiantes de 2º de Bachillerato que están preparando la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) recibieron ya «el 90%» de la materia, de modo que ahora están repitiendo «casos prácticos» colgados en el Aula Virtual. «En las horas sin clase están controlados por otro profesor y los alumnos autónomamente van realizando los ejercicios, y por el momento no están teniendo problemas», añadía Folgoso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Davila 15/01/2026