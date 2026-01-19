Alumnado del IES Santa Irene de Vigo, autodidacta en Latín por falta de profesores

Los estudiantes del IES Santa Irene de Vigo son sus propios profesores de Latín. O al menos así lo será sine die tras la jubilación de la profesora de esta materia y la ausencia de sustitutos en las listas de la Consellería de Educación.

4 horas semanales

Desde hace una semana, alumnos de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato (concretamente los de la modalidad de Humanidades) no reciben sus clases, que pueden llegar a las 4 horas semanales, por parte de un o una docente de esta asignatura y deben ser ellos los que preparen la materia a raíz de ejercicios que el centro pone a disposición a través del Aula Virtual. «No es lo ideal pero es la solución que se encontró, las listas de esta especialidad están agotadas; hay que abrirlas y que los docentes se anoten», cuenta Javier Folgoso, director del instituto de Plaza América.

Sus palabras suscriben el gran problema que rodea a las especialidades de Latín y también Griego: la falta de profesores. Ya el año pasado, la Consellería de Educación tuvo que abrir bolsas extraordinarias para cubrir bajas en estas especialidades al no haber profesores sustitutos ni interinos en las listas. Y hoy mismo, la propia Xunta abrió nuevas listas para la incorporación de profesorado

Declive de las humanidades

Bien es cierto que, hace años, el auge de asignaturas STEM ( Ciencia , Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en sus siglas en inglés) condicionó un declive las Humanidades, esta tendencia parece ahora reforzarse con la falta de docentes para impartir estas lenguas clásicas Así lo reflejan los datos de los profesores sustitutos que están libres para cubrir bajas por enfermedad, matrimonio, paternidad o maternidad , excedencias para planes de formación, etc. Actualmente, Latín no cuenta con sustituto alguno en listas al igual que Griego.

Instalaciones del IES Santa Irene / Marta G. Brea

Desde el IES Santa Irene conocían esta problemática y quisieron poner remedio antes de dejar a los estudiantes «colgados». Así, durante el primer trimestre de curso donde sí tuvieron profesora, al menos la veintena de estudiantes de 2º de Bachillerato que están preparando la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) recibieron ya «el 90%» de la materia, de modo que ahora están repitiendo «casos prácticos» colgados en el Aula Virtual. «En las horas sin clase están controlados por otro profesor y los alumnos autónomamente van realizando los ejercicios, y por el momento no están teniendo problemas», añadía Folgoso.