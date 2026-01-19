Más de 20 casas de lujo llevan ya un año a la venta sin apenas interés

El lujo inmobiliario está sufriendo un importante pinchazo en Vigo. Según el portal Idealista, hay 42 viviendas definidas como de lujo ubicadas especialmente en las parroquias de Coruxo, Alcabre y San Miguel de Oia. Ninguna baja de los 1,5 millones de euros, mientras que la más cara asciende a los tres millones y es un chalé de 170 metros cuadrados ubicado en O Castro. Y lo que llama la atención es que más de la mitad llevan al menos un año en el mercado, es decir, no encuentran comprador y por tanto siguen vacías. Es más, en algunos casos apenas han despertado interés alguno salvo algunas llamadas e intentos de ofertas a la baja.

Obviamente, se trata de viviendas a las que muy poca gente puede acceder. Pero es que además los inversores están yendo a otras propiedades que consideran más rentables. Especialmente, pisos de dos y tres habitaciones de segunda mano para ponerlos en el mercado de alquiler, especialmente el turístico, o bien reformarlos y revenderlos a un precio mucho mayor del que lo han adquirido. El interés por este tipo de inmuebles más modestos pero que requieren una mayor inversión reduce las posibilidades de encontrar salida a esas casas de lujo, únicamente compradores que quieran vivir ahí pero que cuenten con un elevadísimo poder adquisitivo, como podrían ser por ejemplo los futbolistas o empresarios del más alto nivel.

En el mercado inmobiliario de Vigo hay actualmente 1.614 viviendas a la venta, ya sean de obra nueva o de segunda mano. De esas, 137, más del 8%, cuestan un millón de euros o más. Y precisamente en muchos casos no se trata en ningún caso de inmuebles de lujo, que se reducen a esas 42 ya mencionadas. Y es que en algunos casos, hay pisos que cuestan más de un millón de euros en barrios como Teis, por ejemplo, que justifican ese precio simplemente por la gran superficie con la que cuentan y por el hecho de estar completamente amueblados y listos para entrar a vivir.

También hay varios pisos nuevos que se ofrecen por más de un millón de euros, por ejemplo una promoción de seis viviendas ubicadas en la calle Colón, en pleno centro financiero de la ciudad.