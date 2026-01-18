Zona Franca y Asime lanzan en Vigo la primera aceleradora de empresas de Seguridad y Defensa de Europa

Unas 30 empresas gallegas ya operan el ámbito de la Seguridad y la Defensa, que genera 3.500 empleos, pero la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) busca involucrar a 150 empresas en los próximos 10 años, lo que podría generar 5.000 nuevos empleos en Galicia. Para lograrlo, junto al Consorcio Zona Franca, han iniciado el proceso para poner en marcha una aceleradora de innovación, desarrollo de negocio e internacionalización en materia de Seguridad y Defensa que será la única de toda Europa.

Ambos organismos entienden que, ante la situación geopolítica actual, es el momento de aprovechar el fuerte ecosistema empresarial gallego y la necesidad de nuevos proyectos estratégicos europeos de la mano de empresas y entidades que son pilares del sector.

Esta alianza se cristalizará en los próximos días con un convenio firmado por Zona franca y Asime para establecer las bases de colaboración de cara al diseño, elaboración, difusión y dinamización de la aceleradora, promoviendo la generación y consolidación de iniciativas y proyectos de seguridad y defensa que contribuyan a fortalecer el posicionamiento del sector, mejorar su competitividad e incrementar su proyección internacional.

El delegado del Estado de Zona Franca de Vigo, David Regades, destaca que con esta aceleradora buscan facilitar herramientas para ayudar al desarrollo de este nuevo sector industrial «que es clave para un ecosistema como el nuestro, donde tenemos un número muy relevante de empresas vinculadas a la Seguridad y Defensa, y con un alto potencial y experiencia en diseño y fabricación de buques, aeronaves y tecnologías innovadoras». Regades pone en valor la colaboración público-privada entre Zona Franca y Asime para convertir la aceleradora en un referente en promoción de la innovación abierta y disruptiva en el sector.

Y es que el convenio que firmarán ambas entidades refleja el «coliderazgo y la cofinanciación de la iniciativa». Concretamente, Zona Franca asumirá la presidencia y Asime la vicepresidencia de esta lanzadera de empresas del ámbito de la Seguridad y Defensa. Ambos participarán en el comité técnico, pero será Asime quien gestionará la aceleradora, dotándola de personal y coordinando a expertos, empresas líderes, personal mentor y formador, tutorías e instituciones, además de dar el apoyo necesario a los proyectos y en gestionar el espacio cedido por Zona Franca.

Justo Sierra, presidente de Asime y al frente de Urovesa, compañía familiar con sede en Valga especializada en la fabricación y posventa de todoterrenos militares, defiende que ante el contexto actual, «los países europeos necesitan asumir retos industriales y tecnológicos para cubrir las necesidades en materia de Seguridad y Defensa». «Podemos afirmar que Galicia cuenta con un ecosistema empresarial robusto y está preparada para impulsar nuestras capacidades tecnológicas e industriales, y esta aceleradora nos ayudará en ese reto».

Para la creación de este órgano impulsor de nuevos proyectos empresariales se integrarán los agentes necesarios para desarrollar y consolidar un ecosistema de seguridad y defensa que pondrán en común recursos humanos y financieros. También contarán con centros tecnológicos como laboratorios de análisis y validación, espacios vinculados al sector, material de conocimiento para la formación, servicios de soporte y compañías punteras para facilitar la validación de la propuesta de valor y modelo de negocio.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aplaudió «un proyecto que vuelve a situar a Vigo en el top de los territorios con más iniciativas disruptivas que, además, son estratégicas para Europa», valorando además que Asime y la industria viguesa se incorporen con alta tecnología a los programas de seguridad del Gobierno de España.

Tanto Zona Franca como Asime apuntan que esta iniciativa tiene el objetivo de dinamizar toda la cadena de valor de la industria de Seguridad y Defensa en Galicia, una oportunidad sin precedentes para el tejido industrial gallego, español y europeo. Y es que destacan que esta alianza permitirá ayudar de una manera práctica a las compañías tractoras que están intentando involucrara a las pequeñas y medianas empresas para que se sumen a la cadena de valor del sector. Con ello buscan reducir o eliminar las barreras que tienen las pymes y que con inversiones estratégicas.

Arrancan los movimientos de tierras para levantar la fábrica de chips fotónicos

Los trabajos para levantar una fábrica de chips fotónicos en el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares ya están en marcha. En los últimos días se pudieron ver operarios realizando los primeros movimientos de tierra necesarios para la futura construcción, que permitirá a Vigo posicionarse como clave de la soberanía tecnológica industrial de España y Europa. El objetivo es que la planta esté plenamente operativa en el segundo semestre de 2027. Se crearán casi 200 puestos de trabajo directos de alto valor, además de 550 empleos indirectos.

La factoría viguesa no solo se constituirá como un elemento tractor, sino que proporcionará un gran impacto en retención de talento, uso puntero de tecnología avanzada y desarrollo del tejido pyme en España. Indra se convirtió en el socio mayoritario de la firma Sparc, la compañía promotora del proyecto.

Pero esta fábrica de chips fotónicos no será la única instalación puntera en la industria que se asentará en Vigo en los próximos años. Y es que el hub TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) de la Zona Franca en la calle López Mora, antiguo complejo de informática de Caixanova, acogerá un centro de excelencia aeroespacial y de defensa impulsado también por Indra. Está previsto que trabajen más de 200 profesionales ya este mismo año, procedentes en su mayoría de universidades gallegas y con un perfil altamente cualificado. Será un complejo de ultraespecialización en alta tecnología y soluciones relacionadas con la defensa y la vigilancia electrónica, el mando y control estratégico y los sistemas antidrón.