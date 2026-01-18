La ruta en avión Vigo-Madrid logra su tercer mejor dato histórico pese a restarle el AVE 550 vuelos y 35.000 plazas

El aeropuerto de Vigo y su principal ruta están más vivos de lo que parece. En el primer año en el que el avión tuvo que enfrentarse al tren de Alta Velocidad en la conexión con Madrid las previsiones no se cumplieron y no solo se produjo una caída de casi el 30% como la registrada en Santiago, sino que mejoró en casi todos sus indicadores. Los 731.476 viajeros registrados con origen y destino a Barajas suponen el tercer mejor dato histórico de la ruta, solamente por detrás de los años 2007 (892.795) y 2008 (789.969) en los que logró, al mismo tiempo, los mejores datos de la historia de la terminal.

De esta manera Peinador mantiene la hegemonía en una ruta en la que el AVE también crece, demostrando que hay margen para una competencia virtuosa entre ambos medios de transporte. Basta con hacer una comparativa entre este ejercicio y 2023, el último en el que Renfe no empleó los Talgo Avril de 507 plazas y 300 km/h de velocidad punta. Su estreno en mayo de 2024 coincidió con el cierre de 25 días por obras en la pista de aterrizaje del aeropuerto, distorsionando así los datos anuales. Además, la reducción de tiempos y ampliación de plazas fue progresiva durante varios meses, culminándose el 9 de junio de 2025.

Por el camino se han perdido unos 550 vuelos en todo el año y unas 35.000 plazas, la inmensa mayoría de ellas con Iberia. La aerolínea del grupo IAG opta por un modelo flexible en su programación que se ha ido reduciendo ante el recorte de tiempos en el ferrocarril, pasando de cinco frecuencias por sentido al día a algunas jornadas con dos. En 2007 el tren empleaba unas 8 horas y 12 minutos tras la apertura del túnel de Guadarrama. La implantación de los Alvia (2012 a 7.15 horas) o la apertura de la línea hasta Zamora en 2016 permitieron rebajar nuevamente a 6 horas y 22 minutos.

Evolución de pasajeros entre los aeropuertos de Vigo y Madrid / Hugo Barreiro

En pandemia, con la llegada del AVE a Ourense y el rodeo por Santiago para evitar la línea del Miño, se llegaría a unas históricas 4 horas y 16 minutos en el mejor tiempo de viaje. Paralelamente el número de viajeros del avión se mantuvo estable gracias a que el tren aún no le hacía competencia y la necesidad de hacer enlaces a otros destinos. No fue hasta la primavera de 2025 cuando se rompió la barrera de las cuatro horas gracias a los Avril, aumentando en un 30% los viajeros durante la primera semana en AVE desde y hacia Vigo. Sin embargo, esto ha permitido una «competencia virtuosa» entre ambos medios en los que ambos han logrado crecer estos meses.

Las aerolíneas mejoran sus resultados

Tampoco preocupa el principal factor para garantizar la supervivencia de una ruta, ya que la ocupación media ha crecido hasta el 79,13%. Para ello ha sido clave la reconfiguración de Iberia en la ruta, optando por aeronaves de menor capacidad como el A319 de 140 butacas que pasa de suponer el 25% de sus operaciones en Vigo a más del 36%. Al mismo tiempo ha ido suprimiendo algunas frecuencias en franjas horarias intermedias o, especialmente, el último vuelo diario hacia Barajas a las 22 horas que solamente continúa los sábados.

Esto también redunda en su filial regional, Air Nostrum, quien se ha volcado en este tipo de operativa. La compañía valenciana logró batir su récord de viajeros en Vigo al alcanzar los 110.906 el pasado año. Sin embargo, el 70% de los mismos fueron en vuelos «franquiciados» a Iberia en detrimento de otras rutas como Valencia, Palma de Mallorca o Bilbao.

Pero incluso Air Europa ha sabido exprimir su órdago comercial de más de medio millón de plazas anuales. La compañía de Globalia mantiene una operativa fija con cuatro frecuencias cada día por sentido en los 737 de 186 plazas, lo que le permite lanzar ofertas por 25 euros para viajes de ida entre ambas ciudades. Así, pese a su elevada capacidad, mejora su ocupación casi cinco puntos hasta el 76,15% en una ruta en la que solamente tres de cada diez viajeros van en conexión.