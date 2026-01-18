El ensayo clínico de la vacuna frente al VRS recluta el sábado en el Cunqueiro a 717 personas

La primera de las dos jornadas de convocatoria extraordinaria para participar el ensayo clínico que evalúa la eficacia de una de las vacunas frente al Virus Respiratorio Sincital (VRS) empezó con cuatro puestos de Enfermería en el Hospital Álvaro Cunqueiro y acabó con ocho. La Consellería de Sanidade no contaba con la respuesta que recibió por parte de la ciudadanía y debió reaccionar a lo largo de la jornada movilizando al personal formado.

Estaban llamadas a participar casi medio millón de personas. Al final del primer día, en el Chuvi se consiguieron reclutar 717 personas, un 0,14% de los llamados. Muchas otras decidieron marcharse al comprobar las colas que debían hacer y que llegaron a las dos horas por la mañana. En el conjunto de Galicia, fueron 5.423. Solo superaron la cifra de Vigo en Santiago, con 777 participantes, y en A Coruña, con 1.089.

Declaraciones del conselleiro

El titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, calificó de «abrumadora» la respuesta de la población a la llamada de las autoridades sanitarias a participar en el estudio Sincigal. «Es un auténtico orgullo para la Xunta comprobar una vez más como las gallegas y los gallegos responden una vez más», destacó y explicó que «se superaron todas las expectativas». Tras esto, ha agradecido la «solidaridad» y el «compromiso» mostrado tanto por los ciudadanos como por los profesionales.