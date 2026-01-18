Abierto el plazo para que dueños de pisos vacíos los ofrezcan al Concello

Abel Caballero anunció ayer una batería de nuevas actuaciones municipales para impulsar la vivienda a precios asequibles en la ciudad y criticó la «inacción» de la Xunta de Galicia en esta materia.

Entre las medidas más inmediatas, Caballero informó que mañana lunes se abrirá el plazo para que propietarios de inmuebles vacíos puedan ofrecerlos al Ayuntamiento para su compra e incorporación al parque público de alquiler. En esta primera fase, el Concello destinará 2,5 millones de euros, con un precio máximo de adquisición de 180.000 euros por vivienda. Las personas interesadas podrán presentar sus ofertas en la Gerencia de Urbanismo, donde se llevará a cabo el proceso de valoración y negociación del precio de compra.

Además, Caballero anunció que el próximo martes se aprobará el proyecto de urbanización para la construcción de 200 viviendas de alquiler asequible en Santa Cristina de Lavadores, una de las principales actuaciones previstas en esta etapa.

Críticas al proyecto ‘Casa47’

La Xunta, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo, se muestra contraria a las actuaciones de la empresa estatal de la vivienda en la ciudad con el conocido proyecto Casa47 que plantea destinar pisos en calle Aragón y Gran Vía a alquileres asequibles. El Gobierno defendió que el precio de 8,8 euros el metro cuadrado es un 35% inferior al precio medio en la ciudad, algo que la Xunta califica como «falso». Es más, alega que está 1,40 puntos por encima. Lamenta además que para acceder a alguna de esas viviendas en Vigo es necesario disponer de 1.330 euros mensuales netos «como mínimo».