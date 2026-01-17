El PP denuncia un nuevo «fracaso» en La Panificadora

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, denuncia la falta de autocrítica del alcalde Abel Caballero «ante un nuevo fracaso» con La Panificadora, que «retrasa aún más el proyecto». Advierte especialmente de la «nefasta» gestión en la expropiación de los terrenos.

«Llevamos 18 años esperando por la anunciada recuperación de La Panificadora, y desde entonces ha habido cero avances, pero sí mucho anuncio y puesta en escena», aseguró Luisa Sánchez.

«El señor Caballero dice que el proyecto de La Panificadora va extraordinariamente bien y que no habrá el más mínimo retraso con las expropiaciones. Y lo dice sin ruborizarse. Y, lo que es peor, faltando a la verdad», afirmó la presidenta del PP de Vigo, que lamenta «una nueva improvisación, como ya ocurrió también con el edificio de promoción pública de Esturáns en donde también han tenido que activar un ‘plan B’ ante el fracaso de sus gestiones».