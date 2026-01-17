Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla

Una noche de fiesta que terminó de manera inesperada. Una persona se quedó atrapada en una discoteca de Vigo esta madrugada y los bomberos tuvieron que acudir para liberarla.

La mujer habría ido al cuarto de baño y, al regresar, se encontró el local vacío y ya cerrado, sin posibilidad de salir al exterior. Ante la situación, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos, que tuvo que cortar la persiana metálica de cierre del establecimiento para poder acceder y que la afectada pudiese salir.