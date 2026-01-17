Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla

La intervención se produjo a primera hora de este sábado

Los bomberos cortan la persiana de una discoteca para liberar a una mujer que se quedó en su interior.

Los bomberos cortan la persiana de una discoteca para liberar a una mujer que se quedó en su interior. / FdV

A. Chao

Una noche de fiesta que terminó de manera inesperada. Una persona se quedó atrapada en una discoteca de Vigo esta madrugada y los bomberos tuvieron que acudir para liberarla.

La mujer habría ido al cuarto de baño y, al regresar, se encontró el local vacío y ya cerrado, sin posibilidad de salir al exterior. Ante la situación, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos, que tuvo que cortar la persiana metálica de cierre del establecimiento para poder acceder y que la afectada pudiese salir.

Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9

Veinte años del Gran Vía de Vigo: de «páramo» al pie del centro a abrir puertas con el cartel de «completo»

Los bomberos de Vigo sofocan el incendio de un coche que comenzó a arder mientras circulaba por República Argentina

Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso

Nueve de cada diez alumnos de grado en la UVigo son gallegos

Vigo gana población mayor de 95 años: «El secreto para llegar es tratar de enfadarse lo mínimo y cantar todos los días»

Dos años sin móviles en el aula: ha mejorado la convivencia aunque el alumnado aún lo lleva... y lo usa
