El entorno de Balaídos estrena este lunes doble homenaje al Celta

El entorno del estadio de Balaídos continúa su metamorfosis más allá de la nueva grada de Gol. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció este sábado que la humanización de la rúa Pablo Iglesias se inaugurará este lunes 19 de enero. La intervención en esta calle estará coronada por un doble homenaje al Real Club Celta en la rotonda más próxima al estadio municipal. En ella se incluirán un escudo del club en piedra y un olivo de 102 años de antigüedad, los mismos que la entidad celeste. La primera de las figuras se intuía desde hace varias semanas, pero se ha esperado a la finalización de los trabajos para poder anunciarlo abrir de forma oficial.

Marta G. Brea / Edgar Melchor

La obra ha tenido un presupuesto de 1,288 millones de euros y abarcó desde su inicio hasta la confluencia con Alexandre Bóveda. En ella ha incluido la ampliación de 2.167 metros cuadrados de aceras así como la renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y luz. En cuanto al mobiliario urbano se instalaron 29 puntos de luz, una decena de papeleras, siete bancos y dos aparcabicis, así como una treintena de árboles.

Todo ello sin perder prácticamente ninguna de las plazas de aparcamiento en superficie en una zona donde también se encuentran un colegio público y las pistas de atletismo. Desgraciadamente la obra no se podrá estrenar este domingo en el partido contra el Rayo Vallecano (18.30 horas) en el que se esperan miles de aficionados y vecinos por la zona.

Mejoras del aparcamiento en el barrio

La confirmación de esta inauguración se produce al día siguiente de otro importante anuncio para el barrio y el celtismo. Concello de Vigo y Zona Franca han llegado a un acuerdo para que el gobierno municipal acondicione el aparcamiento situado al término de esta calle. La parcela de más de 12.600 metros cuadrados tendrá una «cesión anticipada» que este martes se iniciará en la Xerencia de Urbanismo.