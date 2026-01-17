El entorno de Balaídos estrena este lunes doble homenaje al Celta
Caballero confirma que el lunes se dará por finalizada la humanización de la rúa Pablo Iglesias
Con un presupuesto de 1,2 millones de euros ha mantenido los aparcamientos y renovado redes o mobiliario
El entorno del estadio de Balaídos continúa su metamorfosis más allá de la nueva grada de Gol. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció este sábado que la humanización de la rúa Pablo Iglesias se inaugurará este lunes 19 de enero. La intervención en esta calle estará coronada por un doble homenaje al Real Club Celta en la rotonda más próxima al estadio municipal. En ella se incluirán un escudo del club en piedra y un olivo de 102 años de antigüedad, los mismos que la entidad celeste. La primera de las figuras se intuía desde hace varias semanas, pero se ha esperado a la finalización de los trabajos para poder anunciarlo abrir de forma oficial.
La obra ha tenido un presupuesto de 1,288 millones de euros y abarcó desde su inicio hasta la confluencia con Alexandre Bóveda. En ella ha incluido la ampliación de 2.167 metros cuadrados de aceras así como la renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y luz. En cuanto al mobiliario urbano se instalaron 29 puntos de luz, una decena de papeleras, siete bancos y dos aparcabicis, así como una treintena de árboles.
Todo ello sin perder prácticamente ninguna de las plazas de aparcamiento en superficie en una zona donde también se encuentran un colegio público y las pistas de atletismo. Desgraciadamente la obra no se podrá estrenar este domingo en el partido contra el Rayo Vallecano (18.30 horas) en el que se esperan miles de aficionados y vecinos por la zona.
Mejoras del aparcamiento en el barrio
La confirmación de esta inauguración se produce al día siguiente de otro importante anuncio para el barrio y el celtismo. Concello de Vigo y Zona Franca han llegado a un acuerdo para que el gobierno municipal acondicione el aparcamiento situado al término de esta calle. La parcela de más de 12.600 metros cuadrados tendrá una «cesión anticipada» que este martes se iniciará en la Xerencia de Urbanismo.
Este espacio se dedicará a mejorar el firme actual, reasfaltando por completo los 5.000 metros cuadrados que ya se utilizan a diario en una de las grandes bolsas de párking gratuito de esta zona de la ciudad. Su ubicación a menos de 10 minutos andando del coliseo celeste combina no tener que padecer ninguna cuesta con una rápida salida hacia la circunvalación de la VG-20. Al mismo tiempo se generará una zona verde que será inundable ante posibles crecidas del río Lagares, cumpliendo así con la directrices de Augas de Galicia para esta zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- Tal día como hoy hace 39 años una gran nevada paralizó Vigo
- Fisios, nutricionistas y centros de estética de Vigo ya cobran a los pacientes que piden cita y no aparecen
- El dispositivo de la gallega UARX Space, único superviviente de un fallido lanzamiento en India