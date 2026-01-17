Atios gana por tercera vez el concurso de rondallas del Ifevi

Intratable. Así se ha exhibido Atios sobre el tapiz de un Ifevi abarrotado. La agrupación porriñesa se ha erigido como la vencedora, por tercer año consecutivo, en este VIII Concurso de Rondallas. En segundo puesto ha quedado Pontellas (O Porriño) y Santa Eulalia de Mos en tercer lugar. Les siguen Torroso (Mos) como cuarta y Herville (Mos) como quinta.

En el conjunto de abanderados, los premios han recaído en Valladares (Vigo), que se lo lleva por segundo año consecutivo, Parada (Nigrán) y Pontellas (O Porriño). También se hizo una mención especial a Atios (O Porriño) y Chaín (Gondomar).

Cada rondalla percibe 1.800 euros por su actuación. A mayores, la ganadora del concurso obtiene 900 euros; la segunda clasificada, 600; y la tercera, 300. En la categoría de abanderados, los vencedores se hacen con 500 euros; los segundos, con 350; y los terceros, con 200.

La VIII edición del Concurso de Rondallas comenzó a las 17 horas con un Ifevi que registró un lleno absoluto con 6.500 espectadores. Días antes, ya no quedaba ni una sola entrada disponible para acudir a un espectáculo multitudinario que cada año abarrota el recinto ferial y que prácticamente pone fin a la temporada rondalleira. Es la cita más importante del calendario, al tratarse de la única competición.

Esta edición ha escrito una importante página de su historia al batir su récord de participación con 17 rondallas. De ellas, tres se estrenaron. Actuaron: Guizán, Pontellas, Vincios, Valladares, Torroso, Chaín, Bembrive, Baíña, Herville, Pexegueiro, Santa María do Porriño, Santa Eulalia de Mos, Zamáns, Atios, Beade, Parada y Ventosela. Entre todas sumaron un despliegue de casi 1.500 componentes, entre músicos y abanderados, que dieron colorido al tapiz y contagiaron con su ritmo al público. El repertorio de las cinco horas que duró el espectáculo combinó los ritmos más tradicionales, como muiñeiras, rumbas, jotas o pasodobles, con los más actuales: C. Tangana, APT, de ROSÉ y Bruno Mars, o la eurovisiva Espresso Macchiato. También se pudo disfrutar de versiónes de grandes clásicos como Freed from Desire, Sweet Caroline, Rasputin, Devil Came to Me, I Will Survive, I Want to Break Free, Pippi Langstrump, Sweet Dreams o Smooth Criminal.

Al término del concurso y antes de la entrega de premios, se rindió homenaje póstumo a Justo Figueroa, capitán de la Rondalla Peña de Freixo y miembro histórico de la comunidad rondalleira. Precisamente debido al luto, la agrupación viguesa no participó este año en la competición.

Un jurado profesional integrado por seis personas con formación musical y experiencia rondalleira, elegido por las agrupaciones, deliberó sobre el aspecto musical, el espectáculo en pista, la vestimenta y emitió una valoración general. Por su parte, los abanderados cuentan con un jurado delegado compuesto por 16 miembros, uno por cada rondalla (salvo Zamáns, por carecer de banderas), que no pueden votarse a sí mismos.

Descalificada

Una rondalla, la de Zamáns, excedió los 12 minutos de tiempo de actuación, por lo que quedó descalificada. Otras dos jugaron al límite cruzando la línea en el último segundo: el abanderado central de Guizán, Carlos Campo, en un alarde ante un público entregado a su personalísima forma de desfilar, saltó fuera del tapiz en el último suspiro. Y el director de Atios, Alexandre Fernández, esperó en pista hasta que el cronómetro marcó el segundo final. Ambos gestos desafiantes causaron gran expectación en la grada.