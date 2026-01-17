Los bomberos de Vigo sofocan el incendio de un coche que comenzó a arder mientras circulaba por República Argentina
El fuego, que se originó en un coche cuando circulaba por el centro de Vigo, fue sofocado rápidamente por los bomberos, evitando que se propagase a otros elementos de la vía pública
Sobresalto entre conductores y viandantes en el centro de Vigo. Los bomberos tuvieron que intervenir en la noche del sábado tras declararse un incendio en un turismo cuando circulaba por República Argentina.
El aviso se recibió al filo de las 23:00 horas. Fue el propio conductor quien dio aviso a la Policía Local después de que el vehículo, de la marca Mercedes, comezase a arder en plena marcha.
Afortunadamente, el hombre pudo detenerse y abandonar el coche a tiempo, por lo que no se registraron heridos. El fuego afectó al coche, pero no llegó a propagarse a otros elementos de la vía pública ni a inmuebles próximos. La rápida actuación de los bomberos permitió extinguir las llamas con rapidez y evitar que el incidente fuese a más.
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- Tal día como hoy hace 39 años una gran nevada paralizó Vigo
- Fisios, nutricionistas y centros de estética de Vigo ya cobran a los pacientes que piden cita y no aparecen
- El dispositivo de la gallega UARX Space, único superviviente de un fallido lanzamiento en India