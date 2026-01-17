Los bomberos de Vigo sofocan el incendio de un coche que comenzó a arder mientras circulaba por República Argentina

Sobresalto entre conductores y viandantes en el centro de Vigo. Los bomberos tuvieron que intervenir en la noche del sábado tras declararse un incendio en un turismo cuando circulaba por República Argentina.

El aviso se recibió al filo de las 23:00 horas. Fue el propio conductor quien dio aviso a la Policía Local después de que el vehículo, de la marca Mercedes, comezase a arder en plena marcha.

Afortunadamente, el hombre pudo detenerse y abandonar el coche a tiempo, por lo que no se registraron heridos. El fuego afectó al coche, pero no llegó a propagarse a otros elementos de la vía pública ni a inmuebles próximos. La rápida actuación de los bomberos permitió extinguir las llamas con rapidez y evitar que el incidente fuese a más.