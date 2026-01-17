El BNG reclama revisar el plan de movilidad urbana

El BNG reclamó ayer la revisión del plan de movilidad urbana sostenible de Vigo. Concretamente, solicitan un estudio de evaluación del documento ante la «falta de avances» y hace un llamamiento para conseguir una ciudad menos ruidosa, saturada y contaminante.

Los nacionalistas alertan de que Vigo continúa siendo la ciudad con mayor número de vehículos per cápita de toda la península ibérica y registra cada día más de 300.000 desplazamientos, con alrededor de 90.000 coches accediendo desde otros municipios.