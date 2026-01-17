Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»

Pablo López está en la ciudad para presentar su gira El niño del espacio. Vino a dar dos conciertos. El primero fue ayer y el auditorio Mar de Vigo registró un lleno total. El compositor hizo un repaso por los temas más representativos de su trayectoria, como El patio, La mejor noche de mi vida, Te espero aquí o Tu enemigo, entre muchos otros, ante unos fans de todas las edades completamente entregados a su voz y a su piano. Se llevó un gran aplauso, pero no de todo el público.

Más de una decena de personas se vio perjudicada por la posición del piano del cantante. El instrumento cubría por completo su figura y solo se intuía su cabeza. Los asistentes sentados entre la primera y la cuarta fila del foso de la izquierda del Auditorio, donde las entradas son más caras, tuvieron que buscar maneras de aprovechar del evento. Otros optaron por irse en mitad de la función. «Algunas personas disfrutaron todo el concierto de pie para poder ver la cabecita, pero había una señora con muletas que ni eso pudo», explica.

Una de las personas afectadas que permaneció hasta el final, María Rodríguez, cuenta que se sintieron ignorados al comunicar el problema. «Algunas personas (pocas ya que estaba lleno el auditorio) fueron reubicadas en otros asientos, pero sin la compensación económica que eso conllevaba», indica. Cree que las butacas que ellos tenían asignadas tendrían que haberse vendido indicando que eran de visibilidad reducida. En funciones de este tipo es habitual que tengan un menor coste.

Queja en consumo

«Al finalizar el concierto pedimos explicaciones y una hoja de reclamaciones. Les costó un buen rato dárnosla y lo hicieron de muy malas maneras», dice Rodríguez. Al salir contactó con más personas damnificadas y tienen previsto presentar una queja en consumo. «No pudimos ver el concierto como es debido y, además, se nos trató y se nos habló mal», añade.

Indica que el principal problema fue con la jefa de producción de la gira, quien les habló «de malas maneras» y les preguntó si no sabían que era un concierto con piano.

Esta noche el artista andaluz volverá a actuar, aunque en esta ocasión no hubo lleno en el auditorio Mar de Vigo.