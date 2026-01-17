Veinte años del Centro Comercial Gran Vía de Vigo: de «páramo» al pie del centro a abrir puertas con el cartel de «completo»

El 1 de junio de 2006 abrió sus puertas el Centro Comercial Gran Vía, el cuarto de Vigo tras los de Camelias (1994), Plaza Elíptica (2000) y Travesía (2003). Se inauguró un miércoles con el cartel de «completo»: el 100% de sus 150 locales de ocio, restauración y compras estaban ocupados.

De ellos, un 40% eran marcas locales como «A otra cosa», «Kenzo Pop», «A cova da Meiga», «Frutas Nieves», «Fama tiendas», «Flu-Flu», «Papo´s», «El Rioba» y «O-Limpo», un lavado de coches situado en el parking. Además, por primera vez desembarcaban en la provincia la cadena de restauración «VIP´s» y la marca de moda «H&M». A ellos se sumaban grandes nombres del textil como «Zara», «Sfera», «Cortefiel» y el hipermercado Carrefour.

El centro comercial, de 41.462 m2, se ubicó en el enorme solar de Finca do Conde, un gigantesco «páramo» al pie del centro urbano. De su superficie total, 39.000 m2 se destinaron a la actividad comercial neta, cifra que lo convirtió en el mayor de Galicia. En la actualidad ocupa el quinto puesto.

Su diseño vanguardista, firmado por los arquitectos Horacio Domínguez y José Antonio Comesaña, buscaba la integración en el entorno y su conexión peatonal con la Gran Vía. Se estructura en tres plantas y una cubierta que se alzan sobre rasante, más otras tres subterráneas destinadas a 1.700 plazas de aparcamiento.

Además de los locales comerciales, también se estrenó con nueve salas de cine con una capacidad para 1.700 espectadores.

Promovido por ING Real Estate Development, supuso una inversión total de 100 millones de euros.