Vigo gana 200 mayores de 95 años pero pierde el doble de treintañeros

Vigo crece, cada vez atrae más visitantes y, según los datos municipales, también continúa ganando residentes. En este momento hay 296.630 personas censadas, casi un millar más que el año anterior y once mil más que dos décadas atrás. Es el récord histórico de la ciudad y sin tener en cuenta los datos reales. El IGE estima que este año la población real (y no solo la que aparece en el padrón) ya superaría las 400.000 personas.

Los residentes aumentan, pero las cifras muestran que se están produciendo algunos cambios demográficos en la urbe. Hay más gente, pero más vieja. El IGE publicó ayer su última estadística con las cifras de población de referencia del mes de julio. En esta se refleja que, aunque casi todos los grupos de edad se incrementaron, hay algunos que son clave para el desarrollo demográfico y están mermando. Es el caso de los treintañeros y los cuarenteañeros. Esas edades, en las que muchas personas o familias se asientan, están empezando a descender, algo que no se había visto en las cifras hasta ahora.

Los miembros de este primer grupo de edad se redujeron en casi 400 habitantes, mientras que el segundo disminuyó en 1.340. El futuro no se presenta muy diferente. Los adolescentes y los veinteañeros subieron levemente como el resto de grupos de edad, pero solo suponen un 16% del total. Aunque sumen, son pocos. El envejecimiento demográfico se confirma porque el mayor crecimiento absoluto se da entre la franja 65-84 años. Según los últimos datos, en Vigo la media de edad se sitúa en los 47 años, pero cabe destacar que hay tantas personas de un año como de 85.

El Vigo longevo

Los más veteranos tuvieron su propio repunte. Los datos esclarecen que en julio de 2025 figuraban 1.305 mayores de 95 años en la ciudad, alrededor de 200 más que en 2024 y cuatro veces más que hace una década. Entre ellos están los centenarios y no son pocos. Hay 132, solo son uno menos que en 2024, pero treinta más que hace un lustro.

Vigo es la ciudad gallega con más nonagenarios y centenarios. Aquí residen hasta 200 más que en A Coruña. También destacan los empadronados en Lugo y Ourense, que concentran 529 y 557, respectivamente. En Santiago hay 440, en Pontevedra 345 y en Ferrol 344. Hasta 2024, en Vigo residía el hombre más anciano de España, el pintor Luis Torras, que continuó trabajando hasta poco antes de su muerte. Su mujer también llegó al siglo de vida y falleció tan solo unos meses antes que su compañero.