Vigo aportó a Galicia uno de cada seis donantes de órganos el año pasado

Uno de cada seis donantes de órganos en Galicia el año pasado procedía de un hospital vigués. Un total de 22 familias practicaron el año pasado este gesto de solidaridad que regala vida en el Complejo Hospitalario de Vigo (Chuvi) y en Ribera Povisa.

En el conjunto de la comunidad gallega fueron un total de 143 y la Consellería de Sanidade presumió de una «solidaridad sin límites de la ciudadanía gallega» con un nuevo récord de donantes y trasplantes.

En los hospitales vigueses, en cambio, la cifra de donantes está lejos del nivel más alto, que se registró en 2019, con 29 personas de las que extrajo casi un centenar de vísceras (99). El dato más alto desde que comenzó esta actividad en los hospitales vigueses. Al año siguiente llegó la pandemia de Covid y desplomó las cifras, pero se recuperaron en 2022 con 27 donantes. Al año siguiente volvió a caer en picado hasta 17. Subió dos en 2024 y el año pasado siguió repuntando hasta los 22.

En cuanto a los trasplantes a pacientes del área de Vigo, se realizaron cincuenta de riñón, 18 de hígado, 6 de pulmón, 3 de corazón y 2 de páncreas.

Tarjetas

Dónde el área viguesa sigue liderando es en la captación de personas que muestran su voluntad de querer donar. Gracias a la importante labor de la Asociación de Donantes y Receptores de Vigo (Adrovi), se consiguieron 422 tarjetas nuevas. Representan más de una quinta parte de los 1.881 que se apuntaron en toda la comunidad.

La cifra de donantes registrados roza ya las 35.000 (son 34.905), el 27% de los 128.619 de Galicia.

La comunidad presumió el jueves de que la tasa gallega de donantes continúa subiendo, un 4 % sobre el año anterior, acercándose a los 53 donantes por millón de habitantes y superando las recomendaciones de la Organización Nacional de Trasplantes.

Uno de los motivos a los que el conselleiro de Sanidad, Antono Gómez Caamaño, atribuye este crecimiento en el número de órganos extraídos para trasplantes es a la consolidación de la donación en asistolia, que se puso en marcha en 2022.

La principal causa de fallecimiento en los donantes fueron los accidentes cerebrovasculares o ictus. Son más de la mitad (el 53%, en concreto). Le siguen los traumatismos craneoencefálicos, pero no por accidente de tráfico.