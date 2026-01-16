La UVigo, más cerca de un nuevo tratamiento contra la artrosis
El grupo Cellcom de María Mayán inicia un proyecto financiado por la Xunta para agilizar su llegada al mercado
R.V.
El grupo de investigación Cellcom, que dirige María Mayán en el Cinbio, acaba de iniciar un nuevo proyecto financiado dentro del programa Ignicia de la Xunta para el desarrollo de fármacos que frenen la progresión de la artrosis y favorezcan la regeneración.
El estudio, financiado con 381.500 euros, se prolongará durante dos años y tratará de avanzar hacia un nuevo tratamiento para esta enfermedad degenerativa, una de las más frecuentes asociadas al envejecimiento y más incapacitantes.
La estrategia se basa en una diana molecular identificada por el propio grupo y que ha logrado resultados muy prometedores en animales. Y el objetivo es crear una spin-off para agilizar su llegada al mercado.
