Tres décadas buscando un encaje para la piscina en el Náutico de Vigo

Con la vista puesta en cumplir un siglo pese a tener previsto su derribo en varias ocasiones. La piscina del Real Club Náutico de Vigo sufrirá durante las próximas semanas un cierre para renovar las fugas en el actual tubo de descarga con —con 30 años de antigüedad— siendo el objetivo «que nos dure otros treinta en vez de ir haciendo parches», según informa el presidente de la entidad. La instalación de As Avenidas fue inaugurada en abril de 1967, pero durante las últimas tres décadas ha habido varios intentos de reubicación.

El primero llegó con el proyecto de «Abrir Vigo al Mar» en el que Puerto y Zona Franca apostaban por trasladar al espacio entre la sede social y el mar la instalación. A finase llegó a expropiar a los siete comercios presentes, el proyecto de Andrés Perea fue el único de aquella propuesta de 1994 que no se materializó tras sucesivas votaciones en el RCNV. Así, mientras Saenz de Oiza «regalaba una calle» con el Centro Comercial A Laxe, Vázquez Consuegra soterraba el tráfico con el túnel de Beiramar y Bonell definía la sede de la Xunta, la parte más social del proyecto se quedaba atrás.

La apuesta se redobló hace justo ahora veinte años con la presentación del Plan Nouvel con Abel Caballero al frente de la Autoridad Portuaria. En él se dibujaba un «Palacio del Agua» con piscina olímpica y balneario de agua marina en la prolongación del Muelle de Trasatlánticos hacia la actual concesión de Casa Pepe. Aquel nuevo espigón debía coronarse con un menhir de 90 metros de altura que, como la totalidad del proyecto, nunca pasó de las maquetas al papel o la realidad.

Plazos de reapertura

Por su parte, la directiva del Real Club Náutico de Vigo ha asegurado que espera «recuperar la normalidad en el servicio de piscina en el plazo de treinta días». El presidente de la entidad, Tone Pérez, asegura que las previsiones de la empresa especializada contratada para la reparación son de «veinte días de trabajo», diez menos de los indicados a los socios ayer. En cuanto a los cursos escolares y de adultos de natación, una vez el club determine el número de días definitivo del cierre, «procederá a compensar las horas no impartidas» a los usuarios.