Una trabajadora de un «call center» de Vigo logra el 100% de teletrabajo para supervisar a su hija de 11 años

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido el derecho de una trabajadora de una un centro de atención de llamadas de Vigo a realizar toda su jornada laboral en régimen de teletrabajo con el objetivo de conciliar su vida laboral y familiar y poder supervisar a su hija de 11 años.

Según explican desde CC. OO. la empleada presta servicios en turno de tarde, de 14:00 a 22:00 horas, y había solicitado trabajar desde casa para atender las necesidades de cuidado y supervisión de la menor en el tiempo en que no está en el colegio. Antes de pedir el teletrabajo total, también solicitó un cambio de turno, que le fue denegado.

El TSXG ha estimado el recurso presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 7 de Vigo, que inicialmente no le dio la razón, y además ha impuesto a la empresa una indemnización de 7.500 euros. Los magistrados consideran que, aunque la niña tiene una edad que permite cierta autonomía, resulta razonable que exista «una cierta supervisión en el domicilio».

La resolución se apoya en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el derecho a solicitar adaptaciones de jornada por conciliación. Según el tribunal, el teletrabajo permitiría compatibilizar las obligaciones laborales con la supervisión de la hija durante la franja horaria no cubierta por la escuela. En cambio, la empresa no acreditó la existencia de necesidades productivas u organizativas que impidiesen conceder la adaptación solicitada: «No consta en los hechos probados ninguna circunstancia que impida el ejercicio del derecho solicitado», recoge el fallo.

La empresa alegó motivos como la falta de equipos informáticos, una supuesta mejor productividad en presencial, o cuestiones relacionadas con la recepción de información, la conexión y el compromiso en el trabajo, pero el TSXG responde que esos argumentos no fueron demostrados con datos objetivos.

El tribunal también tiene en cuenta que la trabajadora ya había teletrabajado en otras ocasiones y que no consta ninguna incidencia: en 2024 realizó trabajo en remoto un total de 42 días. Asimismo, la sentencia reprocha a la empresa que no negociase ni presentase alternativas ante la petición de la empleada. La resolución ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.