Los taxistas aprueban eliminar el día de descanso obligatorio hasta el año que viene

Los taxistas de Vigo han aprobado por mayoría en su última asamblea sectorial prorrogar durante un año la eliminación del descanso obligatorio. Es decir, hasta al menos enero de 2026 podrán elegir si paran o no algún día de la semana. El objetivo precisamente es que haya la mayor cantidad de conductores por la calle para evitar que los clientes tengan que recurrir a los VTC, sobre todo en momentos de elevada demanda como los fines de semana.

El Concello autorizó esta medida por la elevada demanda de transportes urbanos que hay ahora mismo en la ciudad. El alcalde, Abel Caballero, puntualiza la medida: «Los conductores tienen que descansar. Es el taxi el que no descansa, el coche. Tendrán que tener chóferes distintos, tanto por normativa laboral como por cuestiones de seguridad».

En la práctica, esta regulación permite a los taxistas elegir a los taxistas qué días se cogen libres en lugar de tener que coger uno concreto a la semana por obligación.