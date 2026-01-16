El Sergas promete ampliar Urgencias del Cunqueiro y «no escatimar en personal» y la plantilla suspende las protestas

El Servizo Galego de Saúde apaga uno de los fuegos encendidos en el Área Sanitaria de Vigo. A la plantilla de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro le ha convencido la disposición de la Dirección a resolver los problemas del servicio y le quieren dar un voto de confianza. Por ello, suspenden las concentraciones diarias para darle un margen para que haga realidad sus promesas. Pero los rescoldos se mantienen vivos: los profesionales advierten que estarán «atentos a la evolución de estas medidas» y retomarán las medidas de presión si es necesario.

Los profesionales de Urgencias se reunieron esta mañana con la Dirección del Área Sanitaria de Vigo y salieron del encuentro con «una sensación muy buena». Explican que «escuchó las demandas trasladadas y se abordaron las principales preocupaciones planteadas por el servicio».

Una de sus reclamaciones pasaba porque se ejecute ya la prometida ampliación de las instalaciones, por la que llevan esperando años, para poder acoger el aumento de la demanda y, por ejemplo, no tener a pacientes en camillas en los pasillos en picos de demanda como el de estas navidades.

«Se nos informó de que el proyecto de la obra está firmado y, actualmente, se encuentra pendiente del proceso de licitación, con la previsión de que pueda llevarse a cabo a lo largo de este año», explican los trabajadores.

Personal y camas

Otra de las promesas que hoy les hizo la Dirección fue que no «va a escatimar en contratación, con el objetivo de reforzar el personal y mejorar la atención».

Además, les han trasladado que «se están valorando medidas organizativas para dar solución al problema del flujo de pacientes ingresados». Se trara de «uno de los puntos clave expuestos por los profesionales» porque cuando el complejo tarda en dar habitación a una persona que entró por Urgencias y que necesita hospitalización, se aumenta la carga al personal de este servicio y, además, con casos que requieren más atención.

Dan un voto de confianza y suspenden los parones, pero advierten: «Seguiremos atentos a la evolución de estas medidas, con el objetivo común de mejorar las condiciones de trabajo y la calidad asistencial».

En los últimos días, con una intensidad baja y una tendencia decreciente de la ola de gripe, la presión en urgencias ha bajado, aunque en planta siguen viviendo la presión de un elevado número de ingresos por complicaciones y descompensaciones en pacientes pluripatológicos.