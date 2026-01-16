El pequeño comercio vigués ya ofrece llevar la compra a casa incluso de madrugada

El comercio local de Vigo no ha dejado de reinventarse en los últimos años para hacer frente a la feroz competencia de la venta online, especialmente de Amazon. Pero también intentando arañar clientes a las grandes cadenas de supermercados, sobre todo en cuanto al reparto a domicilio.

Tiendas tradicionales de alimentación y artículos de casa de barrios como Lavadores, Coia, O Calvario o el entorno de Camelias ya ofrecen sus productos a través de plataformas como Glovo o Just Eat. Y no solo en horario laboral. Precisamente, para diferenciarse de los supermercados, que por lo general reparten como muy tarde hasta las 22.00 horas, los negocios de barrio han empezado a repartir a domicilio incluso de madrugada, más allá de las doce de la noche.

Es el caso de establecimientos como el Oxor 24 horas de Camelias o Tu tienda, en Ramón Nieto. «Lo que más piden por la noche son algunos alimentos para acompañar la cena y también bebidas. Repartimos en toda la ciudad, aunque la mayoría de nuestros clientes son de la zona», aseguran desde el segundo negocio. Productos básicos como leche, aceite o huevos tienen mucha salida. En algunos casos también reparten verdura o fruta fresca. Y estas pequeñas empresas defienden tener precios competitivos. Sus principales clientes son trabajadores que no están en casa durante todo el día y necesitan que les lleven la compra a casa por la noche.

El uso de plataformas como Glovo y Just Eat para la venta online permite al comercio local de Vigo el ahorro de montar ellos mismos un sistema propio para la entrega de productos a domicilio. Porque aunque les cobran una comisión, les es más rentable, ya que a los riders les pagan directamente los gigantes del reparto online.

La principal ventaja de todos estos negocios, además, es que prometen dejarte la compra en casa en menos de una hora, en la mayoría de casos, un plazo de tiempo mucho menor que si se compra a través de gigantes tecnológicos como Amazon, que por lo general, al menos en Vigo, tardan un día en repartir y siempre que se tenga contratado su servicio Prime.

Los costes del envío a domicilio, además, son considerablemente más económicos que en los supermercados tradicionales, precisamente por el hecho de que estos últimos exigen un pedido mínimo para llevar la compra a casa, y por lo general cobran una determinada cantidad por el servicio. Hay tiendas de Vigo que ofrecen gratis el reparto a domicilio.

Las empresas son cada vez más conscientes de la rentabilidad de este nicho de mercado y por eso no deja de crecer el número de negocios que están presentes en las aplicaciones más conocidas a la hora de hacer pedidos para casa. Aunque hay algunos tradicionales, como DIA o Eroski, lo cierto es que llama la atención la cantidad de tiendas que ofrecen todo tipo de productos, al igual que los supermercados de toda la vida, y que utilizan nombres muy genéricos. Pero en algunos casos, una vez se intenta buscar la ubicación de estas tiendas, su localización no está disponible. Tampoco hay un número de teléfono al que poder llamar, por lo que en caso de que suceda algo con el pedido, sería complicado encontrar una vía confiable y eficiente para reclamar.

Es decir, se trata de lo que se conocen como dark stores o supermercados fantasma, que además lanzan promociones cada vez más agresivas para intentar captar clientes. Son tiendas que operan de forma semiclandestina y que también se han convertido en competencia de los establecimientos locales que reparten a domicilio.