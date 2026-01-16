La placa histórica de «A Bouza é nosa» desaparece de Coia

En el año 90 se planteó la creación del parque de A Bouza en Coia, un espacio de 26.000 metros cuadrados que iba a funcionar como una zona verde entre los edificios de un barrio que estaba en auge. Se construía vivienda y se consideraba cada vez menos periférico. Necesitaba un hueco de ocio.

Antes, la parcela había estado ocupada por los tranvías que cayeron en desuso a finales de los 60. La finca se inauguró en el 92 y dos años más tarde se amplió otros 30.000 metros cuadrados.

Tal y como recoge el manual Escultura Pública en Vigo, de Mercedes Bangueses, la asociación vecinal Cristo de la Victoria fue fundamental en el proceso, además de ser un movimiento ciudadano relevante en aquellos años.

El colectivo defendió en todo momento el espacio verde como un valor necesario para la zona. No estaban dispuestos a prescindir de su pulmón, entre construcciones que hacían angosta la zona. Como homenaje, el escultor Pedro Dobao incluyó una placa en una de las piedras del parque, próxima a una escultura -también obra suya- que representa a la mujer trabajadora.

En ella se puede leer la inscripción «A Bouzá é Nosa. Desque chegamos a Coia xuntamos as nosas voces na loita polos dereitos das mulleres e dos homes».

A principios de este 2026, el texto en bronce desapareció de su sitio. Varios vecinos aquejaron esta ausencia: aquellos que llevan años (o toda su vida) habitando la reclaman ante un posible robo para el que no hay respuesta. Mientras, como medida «justiciera», alguien grafiteó el emblema sobre la piedra en la que solía estar la placa.