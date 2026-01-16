Pablo López enloquece al Mar de Vigo
El artista presenta su nuevo single y repasa sus temas clásicos en su primera noche en el auditorio olívico
El auditorio Mar de Vigo presentó este viernes un lleno hasta la bandera en el primer concierto que el artista andaluz Pablo López ofreció en la ciudad olívica, una cita para la que agotó todas las entradas (este sábado repite y todavía queda alguna disponible). El compositor hizo un repaso por los temas más representativos de su trayectoria, como El patio, La mejor noche de mi vida, Te espero aquí, Tu enemigo o Lo saben mis zapatos, entre muchos otros, ante unos fans de todas las edades completamente entregados a su voz y a su piano.
El concierto también sirvió para presentar el tema que da nombre a la gira, El niño del espacio. Como es habitual en sus actuaciones, Pablo López consiguió hoy una intensa conexión con sus seguidores, que corearon prácticamente todas sus canciones para emoción del propio cantante.
Lo cierto es que Pablo López se ha convertido ya en un auténtico clásico en la ciudad, donde ya actuó hace dos años en Castrelos y también en una de las ediciones del festival Terraceo, en la terraza del Mar de Vigo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- Tal día como hoy hace 39 años una gran nevada paralizó Vigo
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- Fisios, nutricionistas y centros de estética de Vigo ya cobran a los pacientes que piden cita y no aparecen