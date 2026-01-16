Pablo López enloquece al Mar de Vigo

El auditorio Mar de Vigo presentó este viernes un lleno hasta la bandera en el primer concierto que el artista andaluz Pablo López ofreció en la ciudad olívica, una cita para la que agotó todas las entradas (este sábado repite y todavía queda alguna disponible). El compositor hizo un repaso por los temas más representativos de su trayectoria, como El patio, La mejor noche de mi vida, Te espero aquí, Tu enemigo o Lo saben mis zapatos, entre muchos otros, ante unos fans de todas las edades completamente entregados a su voz y a su piano.

El concierto también sirvió para presentar el tema que da nombre a la gira, El niño del espacio. Como es habitual en sus actuaciones, Pablo López consiguió hoy una intensa conexión con sus seguidores, que corearon prácticamente todas sus canciones para emoción del propio cantante.

Lo cierto es que Pablo López se ha convertido ya en un auténtico clásico en la ciudad, donde ya actuó hace dos años en Castrelos y también en una de las ediciones del festival Terraceo, en la terraza del Mar de Vigo.