Nueve de cada diez alumnos de grado en la UVigo son gallegos

Captar alumnos internacionales e incluso de otras comunidades es uno de los factores que ayudarán a las universidades a capear la inevitable caída de estudiantes derivada de la crisis demográfica. La UVigo ha conseguido mantener su matrícula estable en los últimos años, pero la presencia de alumnos foráneos todavía es muy pequeña. Durante el curso actual, nueve de cada diez alumnos de los grados son gallegos y, de ellos, el 73,9% proceden como es lógico de las provincias de Ourense y Pontevedra.

Según los datos publicados sobre el origen de los matriculados en 2025/26, que todavía pueden sufrir variaciones hasta final de curso, las aulas alcanzan los 16.326 alumnos en las aulas. Un total de 14.818 son gallegos y otros 897 proceden de las otras 16 comunidades autónomas españolas, así como de Ceuta y Melilla.

La región que más alumnos envía a la UVigo es Castilla y León, con un total de 193. León es la principal provincia de procedencia (91), pero también llegan estudiantes de Burgos (19) y Salamanca (14).

Desde Andalucía arribaron este curso a los tres campus 145 estudiantes y desde Madrid otros 120. Y la otra comunidad limítrofe con Galicia, Asturias, suma los 86 alumnos.

La distancia no parece un gran obstáculo a la hora de elegir cursar una carrera en la Vigo. Además de estudiantes andaluces, también los hay canarios (62) y de Baleares (17).

Asimismo, eligen salir de su región alumnos de la Comunidad Valenciana (50), Murcia (44), Cantabria (37), Cataluña (34), País Vasco (32) o Extremadura (27).

Alumnos de 44 países en los grados

Respecto a la presencia extranjera, los 253 alumnos que indicaron correctamente su nacionalidad se desplazaron desde 44 países. La delegación más numerosa es la de Marruecos, con 105 estudiantes de grado, seguida de Perú (19), Venezuela (12) y Argelia (11).

En las carreras hay alumnos de varios países europeos como Portugal, Bélgica, Reino Unido o Bulgaria, así como de Túnez, Ghana,Turquía, Arabia Saudí, Catar India, Siria y China. También es importante la capacidad de atracción de la UVigo en Latinoamérica, donde aspira a potenciar su caladero de alumnos foráneos.

Durante el curso actual, los grados tienen alumnos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y también EE UU.

Máster y doctorado

En los másteres (2.150 alumnos) y programas de doctorado (1.547), la proporción de gallegos se reduce ligeramente y aumenta la de alumnos que dicen tener su vivienda familiar en otras comunidades autónomas y países. En ambos casos, los estudiantes procedentes del extranjero superaron a los del resto de España.

En los másteres, el 79,9% de los matriculados proceden de las cuatro provincias gallegas y otros 163 de otras comunidades. Los extranjeros suman 269 y proceden, en mayor medida, de Argelia (55), Argentina (40) y Colombia (23).

Los alumnos gallegos de doctorado suponen el 68,9% de todos los inscritos, mientras que poco más de un centenar son originarios de otras regiones y 562 tienen origen extranjero. La mayoría son portugueses (304), pero también eligen la UVigo para hacer su tesis estudiantes de otras 48 nacionalidades.