Muere Manuel Fernández Areal, periodista, profesor y primer decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UVigo

Muere a los 95 años de edad Manuel Fernández Areal. Ferrolano de nacimiento, periodista, maestro de periodistas y el primer decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UVigo en el campus de Pontevedra.

Licenciado en Derecho y Periodismo, Fernández Areal desarrolló una obra extensa en los campos del Derecho de la Comunicación, la Libertad de Prensa y la historia del periodismo español. Era doctor en Derecho y Doctor en Ciencias de la Información, así como exdecano de las Facultades de Comunicación de La Laguna y después de Pontevedra. También fue el primer presidente de la Sociedad Española de Periodística.

En el terreno del periodismo, Fernández Areal fue director de los semanarios 'La actualidad española' y 'Mundo internacional'; así como de los diarios 'Segre' de Lleida y 'Diario regional' de Valladolid; la agencia Europa Press y algunos programas de la TVG. Además, contaba con una dilata trayectoria publicando artículos en revistas de comunicación de medio mundo.

Uno de los episodios más reseñables de su vida ocurrió en su etapa al frente del periódico vallisoletano, en 1964, cuando fue llevado a un consejo de guerra militar por pedir la rebaja de la duración del servicio militar obligatorio.