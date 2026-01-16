Movilizada la policía por una persona que amenazaba con quitarse la vida en Travesía de Vigo

Susto con final feliz en la Travesía de Vigo, donde, según ha podido saber este periódico, se han tenido que desplazar varias unidades policiales y sanitarios después de que una persona amenazara con quitarse la vida en plena calle.

Ocurrió sobre las 14.30 horas en el exterior del Centro Comercial Travesía de Vigo. Los testigos alertaron de que una mujer estaba en la calle amenazando con quitarse la vida con algún elemento cortante en el cuello.

Inmediatamente varias patrullas de la Policía Local y Nacional acudieron a la zona, logrando tranquilizarla y evitando que se provocara daños de gravedad.