Movilizada la policía por una persona que amenazaba con quitarse la vida en Travesía de Vigo
Ocurrió en la calle en las inmediaciones del centro comercial
Vigo
Susto con final feliz en la Travesía de Vigo, donde, según ha podido saber este periódico, se han tenido que desplazar varias unidades policiales y sanitarios después de que una persona amenazara con quitarse la vida en plena calle.
Ocurrió sobre las 14.30 horas en el exterior del Centro Comercial Travesía de Vigo. Los testigos alertaron de que una mujer estaba en la calle amenazando con quitarse la vida con algún elemento cortante en el cuello.
Inmediatamente varias patrullas de la Policía Local y Nacional acudieron a la zona, logrando tranquilizarla y evitando que se provocara daños de gravedad.
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- Tal día como hoy hace 39 años una gran nevada paralizó Vigo
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- Fisios, nutricionistas y centros de estética de Vigo ya cobran a los pacientes que piden cita y no aparecen