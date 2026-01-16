Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilizada la policía por una persona que amenazaba con quitarse la vida en Travesía de Vigo

Ocurrió en la calle en las inmediaciones del centro comercial

Foto de archivo de agentes de policía y una ambulancia en Travesía de Vigo.

R. V.

Vigo

Susto con final feliz en la Travesía de Vigo, donde, según ha podido saber este periódico, se han tenido que desplazar varias unidades policiales y sanitarios después de que una persona amenazara con quitarse la vida en plena calle.

Ocurrió sobre las 14.30 horas en el exterior del Centro Comercial Travesía de Vigo. Los testigos alertaron de que una mujer estaba en la calle amenazando con quitarse la vida con algún elemento cortante en el cuello.

Inmediatamente varias patrullas de la Policía Local y Nacional acudieron a la zona, logrando tranquilizarla y evitando que se provocara daños de gravedad.

Una trabajadora de un ‘call center’ de Vigo logra el 100% de teletrabajo para supervisar a su hija de 11 años

Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso

El campus de Vigo recibe a los 244 estudiantes gallegos que participarán en la IV Olimpiada Nacional de Teleco

La UVigo, más cerca de un nuevo tratamiento contra la artrosis

Movilizada la policía por una persona que amenazaba con quitarse la vida en Travesía de Vigo

Hotel Bahía: Un gigante se vacía en el centro de Vigo

Muere Manuel Fernández Areal, periodista, profesor y primer decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UVigo

Los taxistas aprueban eliminar el día de descanso obligatorio hasta el año que viene

