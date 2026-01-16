A juicio acusada de agredir a su hija y de amenazar a su madre
La plaza nº 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo tenía ayer en su agenda de señalamientos un juicio contra una mujer a la que la Fiscalía acusaba de agredir a su hija porque se negaba a entregarle su teléfono móvil, así como en otras ocasiones de amenazar con un cuchillo y con un paraguas a su madre. Los hechos ocurrieron en enero de 2024.
