El Ifevi acoge mañana el mayor certamen de rondallas del área de Vigo

Diecisiete agrupaciones y cerca de 1.500 'rondalleiros' participarán en una edición récord que aspira a llenar las 7.000 plazas del recinto ferial - Ortiz anima a los ciudadanos a disfrutar del evento

Ortiz y Sánchez visitaron esta mañana los preparativos en el Ifevi.

Ortiz y Sánchez visitaron esta mañana los preparativos en el Ifevi. / FDV

R. V.

El Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) se convertirá mañana, a partir de las 17.00 horas, en el gran escaparate de la música tradicional del sur de Galicia con la celebración del VIII Certame de Rondallas da Área Metropolitana de Vigo, una edición que bate récords tanto de participación como de dimensión. Hasta 17 agrupaciones procedentes de siete municipios se darán cita en un evento que reunirá a cerca de 1.500 rondalleiros sobre el escenario y que espera congregar a miles de espectadores.

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, visitó este viernes las instalaciones del Ifevi, acompañada por la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y por el presidente de la Federación de Rondallas del Área Metropolitana de Vigo, Serafín Rodríguez, para ultimar los preparativos del certamen y animar a la ciudadanía a asistir a lo que definió como “un espectáculo único en Galicia” y un escaparate anual de la cultura tradicional.

El certamen contará con la participación de cuatro rondallas de Vigo —Valladares, Zamáns, Helios de Bembrive y Beade—; cuatro de Mos —Guizán, Herville, Torroso y Santa Eulalia—; tres de O Porriño —Santa María, Pontellas y Atios—; dos de Gondomar —Vincios y Nosa Merced de Chaín—; y una agrupación de Nigrán (Parada), Tui (Pexegueiro), Redondela (A Miñoteira de Ventosela) y Baiona (Airiños da Lagoa de Baíña).

El Ifevi dispondrá de un aforo aproximado de 7.000 personas, sumando las gradas del pabellón y las sillas habilitadas para la ocasión, en una jornada que se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del invierno en el área de Vigo. Las rondallas participantes, con cerca de un centenar de componentes cada una, destacan además por una singularidad que las diferencia de otras formaciones: la interpretación de sus piezas con elementos como las conchas, en lugar de instrumentos de cuerda tradicionales.

Con esta octava edición, el certamen refuerza su papel como punto de encuentro de la tradición musical popular y como reflejo de la vitalidad de unas agrupaciones que mantienen vivo un patrimonio cultural profundamente arraigado en la comarca.

