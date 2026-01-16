El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos

Buenas noticias para el celtismo y los miles de vecinos de Balaídos, A Florida o Navia. El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en el entorno del estadio municipal: el ubicado entre la calle Pablo Iglesias y el río Lagares. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha anunciado este viernes un futuro acuerdo con Zona Franca para la cesión de 12.775 metros cuadrados en esta parcela a lo largo del paseo fluvial.

Este espacio se dedicará a mejorar el firme actual, reasfaltando por completo los 5.000 metros cuadrados que ya se utilizan a diario en una de las grandes bolsas de párking gratuito de esta zona de la ciudad. Su ubicación a menos de 10 minutos andando del coliseo celeste combina no tener que padecer ninguna cuesta con una rápida salida hacia la circunvalación de la VG-20. Al mismo tiempo se generará una zona verde que será inundable ante posibles crecidas del río Lagares, cumpliendo así con la directrices de Augas de Galicia para esta zona.

Zona del paseo del Lagares junto al aparcamiento que se convertirá en una zona inundable / Marta G. Brea

En un audio remitido a los medios el regidor avanzó que será una «cesión anticipada» a la espera de que se firme el convenio de forma definitiva. Está previsto que este martes 20 de enero el Consello da Xerencia de Urbanismo inicie el procedimiento de una «actuación muy prioritaria para la ciudad», tal y como la definió Caballero.

Ubicación exacta

Esta parcela de Suelo Urbanizable abarca el tramo final de la rúa Pablo Iglesias hasta el cruce con la Avenida da Florida.

En su margen sur discurre en paralelo al paseo del Lagares en su tramo entre Balaídos y A Gándara, finalizando la zona cedida bajo el cruce con la circunvalación. Hace unos meses se cerró para el público general otro leirapaking similar ubicado en las inmediaciones de la factoría de Stellantis y el cementerio de Pereiró.