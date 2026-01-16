El campus de Vigo recibe a los 244 estudiantes gallegos que participarán en la IV Olimpiada Nacional de Teleco
La escuela también entregó los premios a los mejores expedientes que iniciaron sus estudios este año: Hugo Alonso, Diego Gómez y Martiño Riva
R.V.
La Escuela de Telecomunicaciones acogió ayer a los 244 estudiantes de ESO de 22 centros gallegos que van a participar en la fase autonómica de la IV Olimpiada Nacional de Teleco. Además de presentar la competición, los alumnos tuvieron una visita guiada por las principales instituciones singulares.
El acto coincidió con la entrega de premios a los tres mejores expedientes de entrada en la escuela este curso en colaboración con BorgWarner, Indra y Technica Engineering. Son Hugo Alonso, Diego Gómez y Martiño Riva.
