Caballero niega retrasos en la salida sur: «Avanza en tiempo y forma»

El alcalde, Abel Caballero, asegura que el proyecto de la salida sur ferroviaria en alta velocidad «avanza en tiempo y forma y de manera muy satisfactoria», y rechaza las críticas del Partido Popular, al que acusó de desinformación y de atribuir retrasos inexistentes a la actuación del Gobierno de España.

Según explicó ayer, el tramo de alta velocidad entre Vigo y la frontera portuguesa cuenta ya con estudios informativos, análisis técnicos y desarrollo de los trabajos, lo que, a su juicio, demuestra que el proyecto «está en marcha». En este sentido, señaló que una de las decisiones clave pendientes es determinar si el túnel de la salida sur emergerá antes o después del municipio de Porriño, una elección que calificó de «significativa» y que el Ministerio de Transportes está analizando en profundidad.

Caballero subrayó que, independientemente de la alternativa que se elija, el Gobierno central abordará también la eliminación del paso a nivel de Porriño, un punto que calificó de problemático y que se integrará en el conjunto de la actuación ferroviaria. «No se trata de un retraso, sino de una ampliación del proyecto para resolver un problema importante», afirmó.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, lamenta que Caballero «haya vuelto a salir en defensa de Pedro Sánchez». «La realidad es que nos acaba dando la razón porque tampoco ha sido capaz de aportar ni una sola fecha ni una planificación presupuestada. Y aún tiene el coraje de decir que no hay retrasos cuando el estudio informativo de la salida sur tenía que estar terminado en diciembre de 2024», añadió.