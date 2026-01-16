Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso

La calle del Progreso recibió su nombre por el espectacular crecimiento demográfico que la ciudad vivía en el cambio del siglo XIX al XX y la llegada de avances tecnológicos como el ferrocarril o la iluminación. El edificio que hoy pervive en el número 12, es fruto de esa expansión urbanística. El inmueble, que el año pasado cumplió cien años, volverá a albergar vida tras su rehabilitación integral, que acaba de asumir la constructora Di Milano y que pondrá en marcha el próximo mes de febrero.

Este inmueble de alto valor urbano y patrimonial, que lleva años sin habitar, fue adquirido por la propiedad del Hotel Maroa (Aequor Hotels SL) hace algunos años y la reforma cuenta con luz verde de la Gerencia de Urbanismo del Concello de Vigo desde hace casi un año. Con esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de un años, el centro de la ciudad ganará diez nuevas viviendas para uso residencial para el primer semestre de 2027.

El proyecto de rehabilitación de esta construcción de 623 metros cuadrados (en una parcela de 128) está firmado por Visier Arquitectos y contará con la participación de José Gallego como arquitecto técnico. Especifica Di Milano que «se ha desarrollado bajo los criterios del Plan Especial y Catálogo Complementario de Edificios a Conservar de Vigo (PEEC), lo que supone un compromiso añadido con la preservación de los valores arquitectónicos y urbanos del entorno». Así, destaca que la actuación respetará las condiciones de protección establecidas y pondrá en valor elementos originales del inmueble, al tiempo que los adaptará a los estándares actuales de habitabilidad, eficacia y confort.

Un edificio, diez pisos, dos accesos

El edificio, de planta trapezoidal, ocupa un espacio singular. Junto a otro, forman una isla entre Progreso y López de Neira. Así, el inmueble hace esquina en la confluencia de estas calles y tiene fachada a ambas, con diferente altura.

La que da al Progreso, más alta, se habilitarán ocho viviendas: dos en planta baja; dos en la primera; dos en la segunda; y otras dos en el bajo cubierta.

Por la fachada a López de Neira, un nivel más baja, se convertirán los dos locales preexistentes en dos viviendas y tendrán acceso propio por esta misma calle.

Cubierta

Uno de los puntos destacados del proyecto es la renovación del acabado superior del edificio. Explican desde Di Milano que se procederá a la sustitución de las actuales planchas de fibrocemento por un nuevo sistema de acabado metálico de alta durabilidad. «Esta solución, especialmente concebida para entornos urbanos, ofrece elevadas prestaciones frente a la intemperie, los agentes atmosféricos y el envejecimiento, garantizando una mayor vida útil y un óptimo comportamiento a lo largo del tiempo», defienden.

Cuentan que el edificio se rehabilitará con la intención de ofrecer viviendas que respondan «a las necesidades actuales, integrando soluciones constructivas modernas sin renunciar al carácter y la identidad del inmueble original» y que lo harán «garantizando mayores niveles de protección, funcionalidad y sostenibilidad». Conciben la intervención como «una apuesta por la regeneración del tejido urbano del centro histórico de la ciudad, contribuyendo a la revitalización residencial de una zona estratégica de Vigo».

"En DI MILANO creemos en la importancia de construir con pasión, cuidando cada detalle para que cada espacio sea único. Esta rehabilitación es una oportunidad para devolverle la vida a un edificio con alma y tradición, adaptándolo a las necesidades actuales sin perder su identidad", afirma la constructora e inmobiliaria con sede en Vigo, que ha llevado a cabo más de 300 proyectos a lo largo de sus 24 años