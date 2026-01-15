La UVigo y el Cesga lideran un laboratorio de computación cuántica óptica

Tras la inauguración de la línea de comunicación cuántica más larga de España el pasado octubre, la UVigo y el Cesga (Centro de supercomputación de Galicia) vuelven a unir fuerzas en un nuevo laboratorio compartido que funcionará como una plataforma experimental para futuras aplicaciones relacionadas con el diseño de materiales, la logística, la planificación sanitaria o la bioinformática.

El laboratorio de computación cuántica óptica (Quantum Optical Computing Lab) dependerá del centro atlanTTic de la UVigo y tendrá su sede en el Vigo Quantum Communication Center (VQCC). Tras firmar el convenio de colaboración con el rector Manuel Reigosa, el conselleiro de Educación, Ciencia y Universidades, Román Rodríguez, destacó que el proyecto tiene garantizada una gran sostenibilidad en el tiempo para crear sinergias y apuntó a la «significativa» inversión de la Xunta, que asciende a 2,4 millones de euros.

El conselleiro Román Rodríguez y el rector Manuel Reigosa, tras firmar el acuerdo. / Jose Lores

Rodríguez, que el miércoles firmó un convenio similar en Santiago para un laboratorio compartido entre la USC y el Cesga, señaló que la apuesta «tan significativa» por las tecnologías y la computación cuántica se inscribe en el plan estratégico de I+D+i de la Xunta junto a otras áreas, como la biotecnología y la IA, en las que Galicia ya cuenta con una «base importante» y una trayectoria para poder ser competitiva a nivel nacional e internacional.

El conselleiro recordó que el Cesga dispone de uno de los computadores cuánticos con mayor potencia en el sur de Europa y que, además de infraestructuras y equipamientos, la comunidad dispone de investigadores «cualificados» que trabajan en este ámbito en distintos centros como en el VGCC, «de altísimo nivel».

Estas colaboraciones, añadió Rodríguez, permitirán «tener más oportunidades de futuro»: «O que queremos é xuntar todas as capacidades do Cesga e as universidades e traballar en rede. Unha parte segura dos retos e desafíos económicos e de investigación en ámbitos como a sanidade van estar vencellados á computación cuántica. E Galicia debe estar preparada para facer fronte a estes desafíos e non perder o tren».

Un momento del acto celebrado ayer en el camus de Vigo. / Jose Lores

El nuevo laboratorio trabajará en el desarrollo de un procesador cuántico y el convenio permitirá la dotación de investigadores y equipos. Los recursos que aporte el Cesga estarán cofinanciados a través del Perte Chip y la Consellería de Educación, mientras que la UVigo también aportará fondos propios.

El procesador ayudará a acelerar múltiples algoritmos de inteligencia artificial y permitirá aplicaciones como la búsqueda de las mejores rutas en logística, la creación de calendarios eficientes, el diseño de nuevos materiales o la gestión de carteras de inversión.

El rector vigués agradeció la apuesta por «la descentralización y la colaboración» de la Consellería de Educación y el Cesga. Y destacó que este trabajo conjunto entre administraciones contribuirá a que Galicia tenga «voz propia e recoñecemento externo» en estas tecnologías disruptivas de futuro, que además podrán contribuir al desarrollo del país.

«É a liña correcta. Temos talento aquí e tamén imos ter a posibilidad de captalo. Xuntos somos máis fortes. E todo o que signifique que o sistema universitario galego e os centros conecten pensando na excelencia é unha boa nova para o país. Este convenio complementa o que xa tiñamos aquí, nunha liña de compentir con calquera no mundo», concluyó Reigosa en referencia al VQCC.

A la firma del convenio en el campus también asistieron la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo, el director científico del Cesga, Lois Orosa, el director de atlanTTic, Martín Llamas, y el director de VGCC, Marcos Curty, además de otros miembros de las tres instituciones involucradas.