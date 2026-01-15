Los usuarios de butano aumentan en Vigo tras años de caída «en picado»

Los gases licuados de petróleo (GLP), el butano y el propano, llevan al menos dos décadas cayendo en desuso en los hogares de Vigo. En el rural se mantienen y en las ciudades se precipita el interés. Su precio cambiante, el almacenamiento y la comodidad de utilizar sistemas automáticos son clave para que los vecinos decidan prescindir de estos combustibles. También por seguridad. En España se producen 125 muertes al año por intoxicación con monóxido de carbono al año, aunque las bombonas no presentan riesgos si se usan correctamente: soportan altas presiones y reciben revisiones periódicas.

La principal distribuidora en Vigo, GasCíes, registra el total de usuarios anualmente y, por primera vez, en 2025 aumentó en algunos miles. Unos 42.000 hogares optaron por estos combustibles en la ciudad. En 2024 fueron 40.000, pero hace cinco años la cifra llegaba a 45.000 y en años anteriores superaba ese número. Hace dos décadas, en cerca de 70.000 inmuebles utilizaban butano.

Aunque actualmente solo representan un 35% de las viviendas, por primera vez se incrementó su uso. ¿Por qué crece ahora? El gerente de la empresa distribuidora, Emilio Castro, apunta al frío de los últimos meses. Detenerlo supone un coste. «El interés para generar calor en las casas aumenta, aunque todo indica también a una influencia del precio», dice. El butano se presenta como una alternativa económica y de pago por uso, sin cuotas fijas ni domiciliaciones.

Castro también explica que este año no solo sube el gasto de los que ya empleaban estos combustibles, sino que muchos lo incorporan en sus viviendas para encender estufas catalíticas o similares. El reparto llega a toda la ciudad, desde el centro hasta la periferia. «El consumo se mantiene en todas partes y sigue siendo muy relevante», señala. Tiene una ventaja clara frente a otros: «llega a todos los rincones a través de agencias de distribución y además ofrece servicio a domicilio», advierte. Asimismo, emite menos CO₂ en comparación con otros comburentes fósiles: «Un coche a GLP recibe la etiqueta ECO según los criterios de las ZBE», indica.

Área metropolitana

GasCíes también distribuye en los alrededores de la ciudad. Su zona de influencia se extiende por todo el área metropolitana y los principales concellos de las comarcas de Porriño, Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, Redondela y Salceda de Caselas. En total suman 92.000 clientes, casi los mismos que en 2021.

Unos precios muy variables

La bombona de butano cuesta 15,46 euros, pero su precio cambia bimestralmente. Es un producto regulado para proteger al consumidor. En 2022 alcanzó su máximo histórico, 19,55 euros, y en 2005 llegó a su mínimo, 9,38 euros.

El año pasado resultó convulso para el sector. Los repartidores iniciaron una huelga a finales de 2024 que continuó en 2025. En Vigo se suspendió temporalmente el reparto para reclamar que las comisiones por botella se actualizasen y se distribuyesen de manera justa.

España es el país más barato de Europa en materia de butano. Sin ir más lejos, la bombona al otro lado de la raia cuesta alrededor de 30 euros, mientras que en Alemania o Reino Unido oscila entre 40 y 50 euros.