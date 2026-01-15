El TSXG confirma los 15 años de cárcel para el okupa que mató a su compañero

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma la sentencia de la Audiencia de Vigo, en la que condenó, de conformidad con el veredicto emitido por el Tribunal del Jurado, a 15 años de cárcel a Freddy R. por matar, en julio de 2023, a Jonny A., compañero con el que vivía en una casa okupa de la calle Coruña.

En la apelación, el recurrente alega la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia y la denegación de pruebas que considera relevantes para su defensa. Sin embargo, el TSXG concluye que la condena se basa en pruebas suficientes y adecuadas, y que la valoración realizada por el jurado es razonable y no vulnera derechos fundamentales.

Asimismo, la Sala rechaza la solicitud de modificar la calificación jurídica de asesinato a homicidio, dado que el ataque fue sorpresivo y la víctima no tuvo oportunidad de defenderse.