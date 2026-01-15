Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Puerto de Vigo recoloca la carga del buque que perdió un «número importante» de contenedores

El «María Francisca» se vio afectado por el oleaje en Portugal

Descartan riesgo ambiental por la mercancía extraviada

Así llegó a Vigo el buque «María Francisca» con los contenedores desplazados en su cubierta

Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje /

A. Otero

Víctor P. Currás

Vigo

El Puerto de Vigo presume de «capacidad operativa y seguridad como puerto refugio del Atlántico» después del incidente en aguas de Portugal del buque «María Francisca» atracado desde la noche del miércoles en la ciudad. La institución portuaria solucionó un percance que no supone «ningún riesgo ambiental», tal y como aseguran tras el operativo desplegado con barreras anticontaminación y la escolta de dos remolcadores a su entrada en la ría. El buque tenía previsto trabajar en los puertos de Vigo y Leixões cuando se vio sorprendido por un fuerte temporal cuando navegaba al sur de la localidad portuguesa de Aveiro. El fuerte oleaje le provocó un corrimiento de parte de su carga, compuesta principalmente por contenedores con granito, cacao y aceite de palma.

A causa del desplazamiento de estos depósitos algunos cayeron al mar. «En estos momentos, se está trabajando en el diseño de la operativa de recolocación y retirada de los contenedores dañados, lo que requiere de una organización minuciosa. Asimismo, se están llevando a cabo diversas inspecciones técnicas por parte de Capitanía Marítima, peritos y compañías de seguros», añaden desde Praza da Estrela. Por el momento se desconoce el alcance de las pérdidas, aunque se reconoce un «número importante» de contenedores caídos al océano. Con bandera de Portugal, el «María Francisca» es un buque que combina el transporte de contenedores con el de carga general, de ahí las grúas que luce en su cubierta. Su eslora alcanza los 300 metros y su manga 28, y fue construido en 2004.

El mercante «María Francisca» llega a Vigo con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje

Marta G. Brea / Puerto de Vigo

Se trata de la segunda vez en menos de un año que se vive una imagen así en la rada viguesa. El 21 de marzo de 2025 el «MSC Houston V» atracaba de emergencia en los muelles de Guixar por un motivo similar. El buque, de 266 metros de eslora por 35 de manga y de bandera portuguesa, cubría la ruta entre el puerto griego del Pireno y Liverpool cuando decenas de contenedores se desplazaron.

Aviso a navegantes

Los trabajos no se limitarán al ámbito portuario y de la zona de Areal, ya que paralelamente se lanzará un «aviso a navegantes» que se encuentren en las aguas portuguesas. La previsión es que los TEUs se encuentren flotando en el mar, por lo que es conveniente extremar las precauciones ante «el riesgo que suponen para la navegación», explican.

