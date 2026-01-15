El PP urge a Caballero a activar la empresa municipal de vivienda

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha instado al alcalde, Abel Caballero, a acelerar la constitución de la empresa municipal de vivienda, aún sin operar, para dar una respuesta efectiva al problema del acceso a la vivienda en la ciudad. La dirigente popular ha criticado duramente el programa Casa47, que presenta alquileres supuestamente asequibles y que, según el PP, no cumple con las expectativas anunciadas.

Sánchez aseguró que las 67 viviendas ofertadas en la Gran Vía no pueden considerarse de alquiler barato, al alcanzar precios de hasta 900 euros mensuales y establecer requisitos que dejan fuera a buena parte de los solicitantes, como quienes perciben el salario mínimo. A ello se suma, señaló, que los pisos se entregan sin amueblar ni equipar, lo que supone un gasto adicional para los inquilinos.

Estas críticas se producen en un contexto de aumento del precio del alquiler en Vigo, que se ha encarecido un 7% en el último año, situando a la ciudad entre las diez más caras de España. Frente a esta situación, la líder del PP lamentó que la empresa municipal de vivienda, reclamada desde hace años por su formación, siga sin constituirse y con una dotación económica que considera insuficiente.

La presidenta popular acusó al alcalde de inacción en materia de vivienda y citó como ejemplo proyectos anunciados y aún pendientes, como los de Santa Cristina o Esturáns. Asimismo, reprochó al regidor que critique iniciativas de vivienda protegida impulsadas por la Xunta, que incluyen más de 1.600 pisos, muchos de ellos destinados al alquiler asequible.

Finalmente, Sánchez pidió al Gobierno central que rectifique el modelo de Casa47 y reclamó al alcalde que pase «de las palabras a los hechos» para impulsar vivienda pública y asequible en Vigo.