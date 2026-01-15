Portugal avala ampliar el aeropuerto de Oporto para superar los 20 millones de viajeros anuales

Órdago final a los aeropuertos gallegos desde el sur del Miño. El Gobierno de Portugal ha bendecido una eventual ampliación del aeropuerto de Oporto que en 2025 cerró con un tráfico cercano a los 16,8 millones de pasajeros. El ministro de Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, anunció este martes la creación de un grupo de trabajo para definir las líneas maestras que permitirán elevar por encima de los 20 millones de viajeros anuales el tráfico de la principal puerta de enlace de la Eurorregión.

«No queremos repetir lo ocurrido en Lisboa. Si no empezamos a diseñar esta ampliación junto con ustedes ahora, sin duda crearemos injusticias estructurales, desigualdades y la incapacidad de alinear el territorio con el crecimiento. Y hoy tenemos ese problema en Lisboa», enfatizó el ministro durante la presentación del nuevo centro de mantenimiento en el Francisco Sá Carneiro. El complejo de TAP Portugal se suma al de Ryanair construido por la pontevedresa San José y que da cobertura a la docena de aeronaves con base en esta terminal.

Trabajos en marcha

El ejecutivo de Luís Montenegro recoge el guante de la patronal turística del norte luso que hace un año veía potencial para alcanzar los 40 millones de viajeros anuales, el doble que los alcanzados como límite tras las obras finalizadas hace un lustro. Actualmente la pista de aterrizajes y despegues tiene una actividad máxima de 24 operaciones por hora debido a la propia capacidad de la terminal, donde en horas punta se encuentra por encima de su umbral de confort. En verano de 2024 el gestor aeroportuario Vinci inició unos trabajos por 50 millones de euros en lo que denominaron «una inversión en calidad, seguridad y rendimiento medioambiental, que le permitirá adaptarse al futuro crecimiento del tráfico», especialmente el de largo recorrido.

En los últimos doce meses ha abierto nuevas rutas a Boston, Nueva York, Montreal, Campinhas y Recife en Brasil o Adís Abeba. Está previsto que ANA – Aeroportos de Portugal presente durante este trimestre el plan de expansión diseñado durante los últimos meses. El grueso del mismo pasa por la ampliación del espacio de estacionamiento de aeronaves al norte de la terminal. Algunas compañías han anunciado que no aumentarán su oferta por falta de franjas horarias disponibles.